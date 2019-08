von Ursula Ortlieb

Die Schwestern Ulrike Brutschin und Silke Eichkorn stehen im Verein dafür, dass Kinder den Umgang mit dem Pferd und das Reiten richtig lernen. Dabei haben sie einen hohen Anspruch: Pferdehaltung, Ernährung und Pflege gehören ebenso dazu, wie das Reiten selbst.

„Reiten heißt Demut üben. Das wollen heute viele nicht mehr. Man hat es mit einem Lebewesen zu tun und man lernt, sich zurückzunehmen. Das Pferd zeigt dir deine Grenzen“, sagt der Vorsitzende des Reitvereins Schlüchttal, Herbert Brutschin, hier mit seinem Pferd Charly. | Bild: Ursula Ortlieb

Schon seit ihrer Kindheit in Tiengen sind die beiden mit Pferden vertraut und können Turniersiege vorweisen. Ulrike Brutschin ist gelernte Bankkauffrau, Silke Eichkorn Diplom-Agraringenieurin. Der Freizeitspaß wurde nach ihrer Heirat in Birkendorf zur Hauptbeschäftigung. Die Ausbildung zu Trainerinnen und ihre Erfahrung mit Kindern und Pferden sind eine ideale Grundlage, Pferdebegeisterten das Reiten beizubringen.

Das Reitcamp in Birkendorf mit Silke Eichkorn und Ulrike und Lara Brutschin ist beliebt. Jugendliche und Erwachsene des Vereins helfen bei der Kinderbetreuung. Kinder lernen den Umgang mit dem Pferd und das Reiten. | Bild: Ursula Ortlieb

Ihre Familien sind dabei mit eingebunden: Romy, Lynn und Kjell Eichkorn, Lara Brutschin, Nichte Sophia Maier helfen mit, Brunhilde Eichkorn sorgt für die Verpflegung der Reit-Kinder. Sie wird immer gefragt, was es am nächsten Tag zu essen gäbe, denn sie weiß, was Kinder gerne mögen. Monika Rebmann hilft als gute Seele im Hintergrund mit, wo sie gebraucht wird. Seit sieben Jahren hat Ulrikes Tochter Lara ebenfalls die Trainer-C-Lizenz. Als Absolventin des Studiums für Agrarwissenschaften nimmt sie sich während ihrer Masterarbeit in Hohenheim Zeit für die Reitwochen.

Überwiegend Mädchen beim Kurs

Fast alle Teilnehmer machen mehr als nur einen Kurs und melden sich oft schon für das nächste Jahr an. In familiärer freundlicher Atmosphäre sind die Kinder rundum versorgt und genießen die Ferien mit ihren Lieblingstieren, den Pferden. Es sind überwiegend Mädchen aus Birkendorf und Umgebung. Auch Kinder von Feriengästen nehmen das Angebot gerne wahr.

Morgens um 10 Uhr geht es los. Frühestens um 17 Uhr gehen die Kinder müde und glücklich nach Hause und haben für ein paar Stunden ihr Smartphone vergessen. Werbung braucht der Verein nicht. „Das geht automatisch von Mund zu Mund“, so Silke Eichkorn. Sie ist seit 20 Jahren in der Jugendausbildung dabei, ihre Schwester Ulrike schon mehr als 30 Jahre. „Pferde sind unsere Leidenschaft, sagt Silke und fügt an: „Aber man braucht auch viel Geduld und Durchhaltevermögen, den Kindern alles beizubringen.“