von Ursula Ortlieb

Gemeinsam mit dem Verein Lebenshilfe Dresden veranstaltete der Verein Internationale Sachsen-Tour zum vierten Mal ein Radrennen für Menschen mit Beeinträchtigungen in Dresden. Roland und Mechthild Pancke fuhren mit ihrem Sohn David übers Wochenende zu diesem Special Race. Sie haben inzwischen als Betreuer genau so viel Spaß an den sportlichen Wettkämpfen wie ihr Sohn, der bei zwei Rennen mitmachen durfte.

Zusammen mit den Kollegen Christian und Marco Strittmatter erreichte das Unfied-Team mit drei Fahrern mit Behinderung den dritten Platz im Zwei-Kilometer-Zeitrennen. Bei der Königsdisziplin, dem 16-Kilometer-Straßenrennen sicherte sich David den ersten Platz. Die Brüder Christian und Marco Strittmatter aus Bad Säckingen-Rippolingen belegten beim 8-Kilometer-Rennen die ersten zwei Plätze. Auch beim Jedermann-Rennen am nächsten Tag fuhr David Pancke mit. Er meisterte die 105-Kilometer-Strecke in zwei Stunden und 36 Minuten und belegte bei 500 Teilnehmern den 123. Platz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein