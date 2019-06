von sk

Die Feuerwehr, die gegen 19.30 Uhr mit zwölf Einsatzfahrzeugen anrückte, konnte die 22 Bewohner in einer benachbarten Sporthalle unterbringen. Verletzt wurde niemand, so die Polizeiangaben. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben, vielmehr sei ein Defekt an einem alten Röhrenfernseher für die Rauchentwicklung verantwortlich. Die Stromzufuhr für das betroffene Zimmer wurde unterbrochen und der Raum entlüftet. Schaden am Gebäude sei nicht entstanden, so die Polizei. Die Bewohner hätten bald wieder in ihre Zimmer zurückkehren können. Neben der Feuerwehr war auch das DRK im Einsatz.