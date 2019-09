von sk

Laut Angaben der Polizei war ein 57-jähriger Mann mit seinem VW und Anhänger gegen 17.30 Uhr in der Buckstraße in Richtung Ortskern unterwegs, als sich der Anhänger vom Auto löste und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, und es kam zum Zusammenprall. Der 48-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.