Ühlingen-Birkendorf Partnerschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul besteht seit 45 Jahren und Alemannenrockband Luddi ist beim Fest in der Bretagne mit dabei

Die Alemannenrockband Luddi begeistert in Machecoul beim Auftritt zum 45-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Partnerschaft.

Ein Höhepunkt beim Fest anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft Ühlingen-Birkendorf-Machecoul war der Auftritt der Alemannen-Rockband "Luddi" in der bretonischen Gemeinde. Die Band hatte auf dem Weg schon ein Mammutprogramm. Sie startete am 17. Mai früh für Aufnahmen in Metz und Paris. Unter dem Eiffelturm wurden um 2 Uhr nachts Videos gedreht.

Am Morgen um 9 Uhr kamen die Musiker dann in Machecoul an. Von Müdigkeit war keine Spur, denn am Abend schon spielte die Band auf Vermittlung von Karin Ebner bei Sonnenuntergang direkt am Atlanik in der Strandbar "Les Tontons des Nageurs" in La Bernerie en Retz und freuten sich über die tolle Stimmung des Publikums. Am Samstagabend war das Konzert im ausverkauften "Espace de Retz", der Stadthalle von Machecoul. Wie am Abend zuvor fand sich im Publikum spontan eine Sängerin, die auf der Bühne mit Bandleader Manuel Dörflinger im Duett den Song "Je vieux" auf französisch sang. Es war das einzige französische Lied als Sympathiebekundung für die Franzosen, denn ansonsten bleibt die Band der alemannischen Mundart treu. Die jungen Französinnen sangen spontan auf der Bühne mit der Band und beeindruckten auch die Musiker. Die sechs Musiker gaben alles. Die Franzosen lernten den alemannischen Refrain "Achthundert Schtutz" und "Andri dra" und sangen begeistert mit. Ein Freund aus Machecoul, Christophé Avertí, übernahm den CD-Verkauf, und Joseph Preneau meinte: "Isch werde 'Achthundert Schtutz' lernen, dann sing isch näschtes Mal das ganze Lied mit". Karin Ebner bedankte sich bei der Band mit den Worten: "Ihr habt mir einen Herzenswunsch erfüllt.