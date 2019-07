von Elisabeth Baumeister

Der neue Ortschaftsrat hat in Birkendorf die Arbeit aufgenommen. In der ersten Sitzung stand zunächst noch die Nachverpflichtung von Ortschaftsrat Jürgen Schnitzer an, dem Ortsvorsteher Norbert Schwarz die Ernennungsurkunde überreichte. Nachgeholt wurde auch die Ehrung von Cornelia Ziller durch den Gemeindetag. Norbert Schwarz hat ihr die Medaille für zehn Jahre Mitarbeit auf kommunalpolitischer Ebene überreicht.

Viele neue Gesichter im Gremium

Der achtköpfige Ortschaftsrat besteht aus fünf Frauen und drei Männern. Fünf Mitglieder sind neu. Dieser Tatsache war es auch geschuldet, dass Norbert Schwarz ausführlich über die Aufgaben und den Stellenwert der Entscheidungen des Ortschaftsrates Auskunft gab und etliche Fragen zu beantworten hatte. Er verdeutlichte, dass der Ortschaftrat eine wichtige Verantwortung und Aufgabe habe. Entscheidungen des Ortschaftsrates gehen als Empfehlung an den Gemeinderat. „Der Gemeinderat folgt in der Regel der Empfehlung des Ortschaftsrates“, so Norbert Schwarz. Aufzeigen konnte er viele Projekte, die erledigt worden sind.

Ein wichtiger Schritt wurde mit dem ersten Erschließungsabschnitt Baugebiet südliche Bühlstraße verwirklicht. Die Rampe am Kindergarten wurde erneuert und die Sanierung der Grundschule soll zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung. 17 Fenster am Gemeindehaus sowie zwei Tore bei der Feuerwehr sind zu erneuern.

Diverse Straßenabschnitte und Gehwege sollen saniert werden, besonders die Bankette in Igelschlatt. Im Zusammenhang mit der Friedhofssanierung wird das Gremium über eine neue Friedhofssatzung zu beraten haben. Mit der in Birkendorf ins Leben gerufenen „Bürgerpost“ will der Ortschaftsrat auch weiterhin auf die Wünsche der Bürger eingehen. Damit ist die wertvolle Zusammenarbeit von Ortschaftsrat, Bürgern und Ehrenamtlichen auch für die Zukunft gewährleistet. „Mit sinnvollen Vorschlägen stoßen wir beim Bürgermeister immer auf offenen Ohren“, so Schwarz.