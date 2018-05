Ühlingen-Birkendorf Ortschaftsräte Ühlingen machen sich vor Ort ein Bild

Ortschaftrat macht sich bei Besichtigungen ein Bild von den verschiedenen Maßnahmen, die anstehen. Das Gremium beschließt unter anderem das neue Urnenfeld zu bepflanzen.

Vor-Ort-Besichtigungen standen bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Vordergrund. Zunächst besichtigte der Rat den Friedhof. In Augenschein genommen wurde die aus Bruchsteinen bestehende Friedhofsmauer bei der Einsegnungshalle. Hier zeigen sich deutlich Risse im Verputz. Bevor man aber mit der Sanierung beginnen möchte, sollte nach Meinung des Rates ein Fachmann zur Begutachtung hinzugezogen werden. Die Betonmauer bei der Einsegnungshalle soll einen neuen Anstrich erhalten, dies wird der Ortschaftsrat in Eigenarbeit übernehmen.

Das neue Urnenfeld soll jetzt bepflanzt werden, beschloss der Ortschaftsrat. Charakteristisch für den Eingang zum Ühlinger Friedhof sind die zwei mächtigen Laubbäume, zum einen eine Bergulme zum andern eine Winterlinde. Die zwei Bäume wurden jüngst durch einen Fachmann begutachtet und trotz ihres hohen Alters seien die Bäume erhaltenswert. Nach Aussage von Ortsvorsteher Klaus Müller sei es zeitlich möglich, dass die beiden Bäume zur Eröffnung des Friedhofs im Jahr 1852 gepflanzt wurden. Was an den Bäumen gemacht werden müsse sei eine Ausdünnung, allein schon wegen der Verkehrssicherheit. Dazu seien Baumschneider mit Klettertechnik Ende April, Anfang Mai beauftragt.

Das ehemalige Waaghüsli, das im Zuge der Ortskernsanierung weichen musste und nun nicht mehr seinem ursprünglichen Zweck dient, fristet derzeit ein Schattendasein hinter dem Feuerwehrgerätehaus. Der Ortschaftsrat machte sich Gedanken für einen neuen Standort. Bei der Besichtigung des Spielplatzes, kam man aber davon ab, es dort aufzustellen. Vielmehr werde man in Absprache mit dem Kindergarten das Waaghüsli auf dem Kindergartengelände unterzubringen, eventuell zur Lagerung von Spielgeräten, dann hätte das Hüsli wieder eine sinnvolle Nutzung, so die Meinung des Rates. Der öffentliche Kinderspielplatz ist inzwischen 20 Jahre alt und es treten Mängel auf. So soll die Sitzgruppe komplett erneuert werden, ebenso das Schwalbennest. Müller wies daraufhin, dass jährlich eine Überprüfung der Spielgeräte erfolge und so seien derzeit alle Spielgeräte sicher und funktionstüchtig.

Der Ortsvorsteher informierte, dass die Bank um die Linde im Holz neu bestellt wurde. Ebenso möchte man sich um Wegkreuze kümmern und sie gegebenenfalls sanieren, so die Wegkreuze bei der Grotte und das im Holz.