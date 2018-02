Ühlingen-Birkendorf Orgel-Konto braucht Geldspritze

Kirchenchor St. Leodegar will zugunsten der Orgel-Erweiterung besondere Anlässe bieten.

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr hielt der Vorstandssprecher des Kirchenchores Thomas Altmeyer bei der Hauptversammlung. Hierzu waren auch Pfarrer Thomas Schwarz, Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem sowie die Orstvorsteher Albert Baumeister von Riedern und Christoph Wehle von Hürrlingen gekommen. Es war das erste Vereinsjahr unter der Leitung durch ein achtköpfiges Vorstandteam. "Das Modell hat sich hervorragend bewährt. Alle haben ihren jeweiligen Aufgabenbereich zur vollsten Zufriedenheit bewältigt", so Thomas Altmeyer. Sein Dank galt besonders Chorleiter Wolfram Staller für sein Können, seine Geduld und Ruhe.

"Eucharistiefeier mit eurem Gesang ist immer eine Freude. Herzlichen Dank, auch an alle Instrumentalisten, für die gute Zusammenarbeit", so Präses Pfarrer Thomas Schwarz. Mit der Urkunde des Diözean-Cäcilien-Verbands konnte er drei Mitglieder für besondere Sangestreue ehren: Ingrid Staller (60 Jahre, sie befindet sich in Reha), Thomas Altmeyer und Petra Walter (jeweils 25 Jahre). Andrea Staller wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Hannelore Pfleghaar wurde in Abwesenheit verabschiedet. Sie war seit 1971 aktive Sängerin im Kirchenchor.

Der Chor begleitet stets die Hochfeste im Kirchenjahr. Es waren vor allem kirchliche aber auch weltliche, traurige und auch gesellige, fröhliche Aktivitäten zu bestreiten. "Ich bin zufrieden. Es war immer eine gute Probenarbeit möglich. Wir haben vielseitiges Liedgut und machen so weiter", so Chorleiter Staller. Unterstützt wird er oft von seiner Frau Melanie am Keyboard.

Solide Kassenlage

Mit der Teilnahme am Mittelaltermarkt und der Bewirtung im Möbelhaus Preiser floss Geld in die Kasse. Siegrid Ilnicka konnte über einen soliden Kassenstand berichten. Gertrud Bastian hat ihr eine "pickfeine" Kassenführung bestätigt. Christoph Wehle übernahm die Entlastung des Vorstands und dankte für die geleistete Arbeit.

Ein großes Anliegen von Chorleiter Wolfram Staller ist die Erweiterung der Orgel. Zur Aufbesserung des "Orgelkontos" will der Chor verschiedene Aktivitäten starten. Ortsvorsteher Albert Baumeister hob das Engagement des Chores hervor, er bedankt sich namens der Ortschaften Riedern und Hürrlingen und der Gemeinde. "Die beiden Ortschaften werden eine Einzahlung auf das Orgelkonto vornehmen", so Baumeister.

Der Kirchenchor St. Leodegar wurde erstmals im Jahr 1808 urkundlich erwähnt. Das Vorstandsteam will die Geschichte des Chores ergründen. Alte Chöre können mit der Palestrina Plakette ausgezeichnet werden.