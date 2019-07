Ühlingen-Birkendorf vor 27 Minuten

Nostalgie trifft Handwerkskunst: Dorffest in Ühlingen-Birkendorf mit regem Besuch

Seit 20 Jahren wird entlang der Schlücht gefeiert in idyllischer Umgebung. Auch das diesjährige Dorffest in Ühlingen-Birkendorf wurde rege besucht. Gäste konnten sich auch Einblicke in alte Handwerkskünste, wie die des Drechslers oder Seilers verschaffen.