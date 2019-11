CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner besuchte regionale Betriebe und informierte sich über die schwierige Lage am Holzmarkt sowie die Schäden im Forst. So auch im Holzwerk Braun in Birkendorf. Der Abgeordnete forderte dabei eine offene Diskussion darüber, wie solchen Betrieben geholfen werden könne.