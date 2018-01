Hürrlingen Neues Jahr ohne Luxusprojekte für Hürrlingen

Bei der diesjährigen Bürgerversammlung in Hürrlingen konnten Ortsvorsteher Christoph Wehle und Bürgermeister Tobias Gantert auf anstehende Projekte verweisen. So steht unter anderem die Sanierung des Gemeindehauses an. Ehrungen gab es auch für eifrige Blutspender.

Die Bürgerversammlung wurde sehr gut angenommen, was auch eine Wertschätzung der Arbeit des Gemeinde- und Ortschaftsrates sowie der Verwaltung bedeutet. Ortsvorsteher Christoph Wehle konnte die Seelsorger beider Konfessionen, Ruth Reinhard und Thomas Schwarz, den ehemaligen Ortsvorsteher Ekkehard Blank, den Abteilungsleiter der Feuerwehr Riedern-Hürrlingen, Rainer Duttlinger und die Vertreter der Vereine begrüßen. Die Berichte über das abgelaufene Jahr und den Ausblick in das neue Jahr gaben Ortsvorsteher Christoph Wehle und Bürgermeister Tobias Gantert.

Bernd Bucher konnte an der Versammlung für 50 Blutspenden geehrt werden. Katja Schiffner und Ursula Wehrle erhielten eine Ehrung für je 25 Blutspenden.

Für die im Jahr 2017 vorgesehene Sanierung der Außenanlage beim Gemeindehaus konnte keine Firma gefunden werden. Die Maßnahme musste ins Jahr 2018 geschoben werden. In diesem Jahr wird auch die Wassertretstelle saniert. Die über 35 Jahre alte Anlage war damals von den Zimmervermietern ehrenamtlich gebaut worden; sie wird seitdem auch ehrenamtlich gepflegt und ist sehr gut frequentiert. Auf dem Maßnahmenkatalog stehen außerdem die Instandsetzung des Weges zum Hochbehälter, die Neuversiegelung des Bodens und ein Handlauf im Gemeindehaus. "Es ist kein Luxusprojekt dabei", so Ortsvorsteher Wehle.

Bürgermeister Tobias Gantert betote: "Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ist für das Jahr 2018 finanziell gut ausgestattet. Es wird keine Steuererhöhung und keine neuen Schulden geben." Große Themen sind die Wasserversorgung und das schnelle Internet. Die Gemeinde wird in den Substanzerhalt investieren, unter anderem an den Grundschulen in Berau und Birkendorf und an den Kindergärten in Riedern und Berau. "Der Straßensanierung sind wir immer hinterher" so Gantert. Durch das Sturmtief "Burglind" liegt bereits nahezu der doppelte Jahreshiebsatz der Gemeinde von 8000 Festmetern. In diesem Zusammenhang galt der Dank des Bürgermeisters vor allem den Feuerwehrleuten unter dem Kommandanten Rainer Duttlinger, die rund um die Uhr im Einsatz waren.

In der Gemeinde leben 82 Flüchtlinge und 46 Menschen verschiedener Nationen. Tobias Gantert hob in diesem Zusammenhang das ehrenamtliche Engagement und die positiven Erfahrungen mit dem Helferkreis hervor. "An der Nachbarschaftshilfe möchten wir deutlich dran bleiben" so der Bürgermeister. Die Möglichkeit der Entstehung von einem sozialen Zentrum in Ühlingen ist bereits ein Thema. Eine weitere positive Erfahrung war die 2017 erstmals durchgeführte Ferienbetreuung der Gemeinde. 30 Programmpunkte wurden angeboten und von rund 300 Kindern in Anspruch genommen. "Es war richtig, richtig toll", so Bürgermeister Gantert, der sich bei allen bedankte, die sich ehrenamtlich engagieren.

35 Jahre lang hat die Gymnastikgruppe Hürrlingen die Bewirtung an der Bürgerversammlung übernommen. Dafür hat Christoph Wehle der Vorsitzenden Irmgard Baumeister mit einem Gutschein gedankt. In diesem Jahr fand die Bürgerversammlung erstmals im Gasthaus "Hirschen" statt. Mit einer Bildpräsentation über das abgelaufene Jahr wurde der Rückblick abgerundet.

Einwohnerzahlen

Hürrlingen ist mit 224 Einwohnern, der kleinste Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Im Jahr 2017 ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr um neun Personen zu verzeichnen. Hürrlingen hatte eine Geburt und vier Todesfälle.