von Werner Steinhart

Ein glänzendes Debüt hatte der neue Dirigent der Trachtenkapelle Brenden, Tobias Kunzelmann bei seinem ersten Jahreskonzert und hatte damit wohl seine erste Feuertaufe als musikalischer Leiter bestens bestanden. Der junge Dirigent (23) verstand es kompetent und ruhig von den Musikerinnen und Musikern ihr musikalisches Können herauszufordern.

Der Neue: Dirigent Tobias Kunzelmann (23) hatte mit seinem ersten Jahreskonzert mit der Trachtenkapelle Brenden ein glänzendes Debüt. | Bild: Werner Steinhart

Auf den Tag genau vor einem Jahr, am 18. Mai 2018 stand Tobias Kunzelmann erstmals bei seiner ersten Probe am Dirigentenpult der Brendener Trachtenkapelle und mit seinem ersten Jahreskonzert am Samstagabend konnte er punkten.

Kreis Waldshut „Als Landrat ist man auch eine Art Außenminister“, sagt der Waldshuter Landrat Martin Kistler über seine Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

Dass Blasmusik nichts von ihrer Faszination verloren hat, bewiesen die zahlreich erschienen Gäste, die der Vorsitzende der Trachtenkapelle Brenden, Werner Isele herzlich willkommen hieß, darunter auch Bürgermeister Tobias Gantert, der Vorsitzendes Arbeitsbezirks 1 Wolfgang Frech sowie zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine. Werner Isele erinnerte an den Abschied des ehemaligen Drigenten Dietmar Würth vor einem Jahr, eine Veränderung aber auch eine Chance und er freute sich: „ Wir hatten das Glück, sofort einen jungen Dirigenten zu gewinnen.“ Musik und das Dirigieren liegt Tobias Kunzelmann im Blut, sein Vater Michael Kunzelmann ist Dirigent der Trachtenkapelle Birkendorf, sein Onkel Stefan Kunzelmann Bezirksdirigent und bis vor wenigen Wochen noch Dirigent der Trachtenkapelle Ühlingen.

Hochrhein Der Hochrhein wartet auf die Schwalben. Bisher treffen die Vögel nur vereinzelt ein Das könnte Sie auch interessieren

Das Konzert begann verhalten lyrisch mit „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan. Aus der Marsch-Trilogie von Alexander Pfluger erklang „Neue Welt„. Das „Concerto d‘amore“ von Jacob de Haan verbindet barocke Klänge mit Pop und Jazz, die Stilrichtungen, gekonnt herausgespielt von den Musikern. „Them Basses“ war ein Paradestück für die Trachtenkapelle Brenden und für die zahlreichen Bässe geradezu prädestiniert. Der zweite Teil begann mit einem Walzer „Das Erwachen der Sonne“ und mit „Der Wilde Kaiser„ erklangen Gebirgsstimmungen in traditionellem alpenländischem Blasmusiksound. Kontrastreich dann „Music“ von John Miles und ein Medley der Queen of Rock, Tina Turner mit unter anderen den Songs Simply the best oder we don‘t need another hero. Durch das Programm führte kompetent, informativ und spritzig Carina Enderle. Dirigent Tobias Kunzelmann und seine Trachtenkapelle erhielten langanhaltenden Beifall, sodass die Kapelle ohne zwei Zugaben nicht die Bühne verlassen durfte.