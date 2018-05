Ühlingen-Birkendorf Neue Fenster für Grundschule Berau

Der Gemeinderat vergibt für die energetische Schulhaussanierung Arbeiten für rund 24 000 Euro und bestätigt den Feuerwehrkommandanten.

Im Zuge der geförderten energetischen Sanierung der Grundschule Berau werden sechs Fenster, die Haupteingangstüre sowie die Verglasung des Verbindungsganges erneuert. Die Fenster werden in Holz ausgeführt, sie haben relativ große Flügel und werden weiß lackiert, bei der Eingangstüre und den Verglasungen des zwischen Ganges bleibt das Holz sichtbar. Somit bleibt der Gebäudecharakter erhalten und die historische Bausubstanz wird dadurch gewürdigt.

Der Gemeinderat vergab in der jüngsten Sitzung die Fensterbauarbeiten an die annehmbarste Bieterin, die Firma Bernauer aus Brenden zu einer Angebotssumme von 24 273 Euro. Die Kosten werden durch Haushaltsreste aus dem Haushalt 2017 in Höhe von 30 000 Euro abgedeckt. Ebenfalls einstimmig vergeben wurde das notwendige Material für Breitbandversorgung der Bauabschnitte 2 und 3, Anbindung Stocken, Verbindung nach Untermettingen und Bereich Untermettingen-Nord. Die Firma Kemmler aus Donaueschingen erhielt den Auftrag zu einem Angebotspreis von 27 309 Euro.

Eine Formsache war die Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl der Feuerwehrkommandanten und ihrer Stellvertreter bei den Feuerwehrabteilungen Untermettingen und Brenden. In Untermettingen Kommandant Sven Hainke und Stellvertreter Markus Gisy, in Brenden Kommandant Roland Ebner und Stellvertreter Joachim Maier.

Bestätigt wurden vom Gemeinderat die Zuschüsse an die Vereine, die Altpapier- und Alteisensammlungen durchführen. Der Zuschuss beträgt zehn Euro je Tonne Alteisen und Altpapier.