Voll ins Schwarze getroffen hat die Narrenzunft Wurzelsepp Berau mit der Aufführung des Schwanks „TuS Wadenkrampf im Showfieber“. Die Laienschauspieler ließen es auf der Bühne richtig krachen und kamen beim Publikum bestens an. Spritzig und mit viel Herzblut verkörperten die Darsteller ihre Rollen und zeigten Laientheater der Extraklasse. Die Schauspieler und Schauspielerinnen hatten bald die Lacher auf ihrer Seite und das Publikum quittierte die Szenen oftmals mit Szenenapplaus.

Als graziele Balletteusen verwandelten sich die Fußballer des TuS Wadenkrampf fürs Vereinsjubiläum (von links): Dieter Metzler, Peter Künze, Manfred Brutschin und Cornelius Bücklers. | Bild: Werner Steinhart

Vor zwei Jahren hatte die Narrenzunft Wurzelsepp die in Vergessenheit geratene Tradition des Theaterspielens in Berau wieder aufgegriffen und spielte erstmals Theater in ihrer Vereinsgeschichte. Dass Laienschauspiel nichts von seiner Bedeutung verloren hat, bewiesen die zahlreichen Zuschauer, bei den zwei Aufführungen konnten die Akteure dann jeweils vor einer vollen Falkensteinhalle ihr Können zum Besten geben.

Die Lacher auf ihrere Seite hatten die Laienschauspieler der Narrenzunft Berau und am Ende einen überwältigenden Beifall. (von links) Narrenboss Florian Schulz Maske Silvia Brenninger(verdeckt) Regisseiurin Karin Hallenbarter, Manfred Brutschin, Susi Wiedner, Cornelius Bücklers, Eli Silva, Daniela Bücklers, Severin Moosmann, Peter Künze, Dieter Metzler, Anna Altenburg und Bettina Schwilski. | Bild: Werner Steinhart

Zum Inhalt: Der Sportverein TuS Wadenkrampf feiert sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Die Altherrenmannschaft des Vereins hat sich bereit erklärt, das gesamte Fest mit allem drum und dran auszurichten. Doch dafür sind Ideen gefragt. Mit einem langweiligen Heimatabend lockt man keine Gäste hinter dem Ofen vor. Die zündende Idee kam nicht von den Fußballern, sondern vom Pastoralreferent. Nix mit Kirchenchor und Musikverein, eine Show soll veranstaltet werden.

Schnell finden sich interessierte Teilnehmer, aber auch manche, die sich so gar nicht für die Bretter, die die Welt bedeuten, eignen. Und auch die Fußballer und ihre Frauen sind da anderer Meinung. Und wenn auch noch die eigene Gattin mitmachen will, dann ist das Chaos perfekt. Doch letztendlich, wie bei jedem Schwank gewohnt, ging das Chaos in ein Happy-End über, im Klartext: mit Ehefrauen klappt‘s halt doch besser. Regisseurin Karin Hallenbarter hatte die Rollen bestens besetzt und jeder Spieler und Spielerin konnte sich in die Rolle reinversetzen. Das Publikum dankte mit langanhaltendem Beifall.

Der Vorsitzende der Narrenzunft Wurzelsepp Fabian Schulz dankte allen Spielern für ihren Einsatz. Es war für jeden ein großer Zeitaufwand in den vergangenen Monaten des Probens, doch der Erfolg war berechtigter Lohn. Dank galt auch Regisseurin Karin Hallenbarter. Sie bedankte sich dann ihrerseits bei den Darstellern und ein besonderer Dank ging an Sebastian Schlachter, der als Bindeglied zwischen dem Narrenverein und der Schauspielgruppe fungierte und immer da war, wenn er gebraucht wurde.