Birkendorf/Freiburg Narrenempfang im Regierungspräsidium: Basler Hof-Orden für Gerhard Zolg

Gerhard Zolg aus Birkendorf hat beim Narrenempfang im Regierungspräsidium den Basler Hof-Orden für seine Verdienste um die Fasnacht erhalten. Lesen Sie hier, warum die Auszeichnung für ihn wichtiger ist, als das Bundesverdienstkreuz.

Birkendorf (vn) Beim Narrenempfang im Regierungspräsidium Freiburg wurde Gerhard Zolg aus Birkendorf, Ehrenvizepräsident der Narrenvereinigung Kleggau, der „Basler Hof-Orden“ für herausragende Verdienste um das Fasnachtsbrauchtum überreicht. In Vertretung der dienstlich verhinderten Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hielt Regierungs-Vizepräsident Klemens Ficht die Laudatio.

Ficht führte aus, dass die Verdienste von Gerhard Zolg zunächst untrennbar mit der Narrenzunft Birkendorf verbunden sind, wurde doch auf seine Initiative hin unter Einbeziehung des schon bestehenden Elferrats 1978 die Narrenzunft Birkendorf mit dem „Rombachwiibli“ gegründet. 17 Jahre war Gerhard Zolg Vorsitzender der Narrenzunft; heute ist er Ehrenzunftmeister. Von 1982 bis 2008 war der Birkendorfer Vize-Präsident der Narrenvereinigung Kleggau – auch hier wurde er zum Ehrenvizepräsident ernannt. Klemens Ficht erwähnte die vielfältigen Präsentationen von Gerhard Zolg bei den zahlreichen Empfängen in Freiburg und Stuttgart.

Als besonders bemerkenswert stellte Klemens Ficht das allgemeine Engagement von Gerhard Zolg in der Gemeinde Birkendorf heraus. So leitete er 40 Jahre den Kirchenchor, führte bis zuletzt Regie bei der Theatergruppe des Sportvereins, von seinem überdurchschnittlichen beruflichen Einsatz als Rektor und später Schulrat ganz abgesehen. Unter großem Beifall der Narren überreichte Klemens Ficht Gerhard Zolg den Basler Hof-Orden nebst einer Urkunde.

Gerhard Zolg hielt mit „weichen Knien“ in gereimten Versen seiner Dankesrede. Der Birkendorfer möchte seine Auszeichnung stellvertretend für all die Menschen verstanden wissen, die sich im Dorf und im Verein ehrenamtlich engagieren. „Ich werd den Orden gut verwalten und ihn stets in Ehren halten“, so der Geehrte. Unter großem Beifall der Anwesenden fügte Gerhard Zolg hinzu: „Der Basler Hof-Orden ist für mich als Junge vom Land weit mehr als das Bundesverdienstkreuz in Gold am Band.“