Ühlingen-Birkendorf/Berau Narrenboss Fabian Schulz lobt die Mitglieder der Narrenzunft Wurzelsepp aus Berau

Die Narrenzunft Wurzelsepp Berau blickt auf eine erfreuliche Fasnachtssaison zurück. Die Theateraufführung gilt als ein besonderes Glanzlicht aus dem Jahresprogramm.

„Wir hatten selten eine so ausgeglichene Fasnacht, die so gut verlaufen ist“, so lautete das Lob des Wurzelsepp-Vorsitzendem Fabian Schulz an die aktiven Narren der Berauer Narrenzunft. Im Fokus stand die Dorffasnacht und dabei der Bunte Abend mit den Berauer Vereinen, der eine besondere Anerkennung verdiente. Ein besonderes Glanzlicht im vergangenen Jahr war darüber hinaus die Theateraufführung des Vereins, von der mehr als 500 Zuschauer begeistert waren.

Vorsitzender Fabian Schulz hieß zur Hauptversammlung auch den Ehrenpräsidenten Kurt Brutschin willkommen. In seinem Rückblick freute sich Schulz auf die neun neuen Mitglieder, die bei der Fasnachtseröffnung aufgenommen wurden. Er ging auf die vergangene Fasnacht ein und den gelungenen Bunten Abend. Herausragend sei zweifellos die sensationelle Dekoration der Falkensteinhalle gewesen, die allgemein Bewunderung hervorrief. Dass der Wurzelsepp bestens organisieren kann, zeigte sich auch beim Treffen der Schlüchttalnarrenvereinigung in der Falkensteinhalle, das anstatt eines Narrentreffens stattfand und als Männerballettcontest firmierte. Nach außen zeigten sich die Berauer Narren bei den Narrentreffen in Grafenhausen, Jestetten und Konstanz.

Protokollführer Tim Schlachter ergänzte den Jahresbericht. Demnach beteiligte sich der Wurzelsepp am Beachvolleyball-Turnier in Berau, am Spiel ohne Grenzen in Mettenberg, am Erntedankumzug in Berau und der Verein machte einen Ausflug nach Prag. Fabian Schulz dankte allen Narren für ihr Engagement.

Beständigkeit und Bewahren der Tradition zeigte sich bei den Ehrungen. Fabian Schulz ehrte für 35 Jahre Marc Zumpe, Jürgen Maier und Marc Schäfer, 15 Jahre dabei ist Ramona Jörns, zehn Jahre Dirk Brenninger und Tim Schlachter. „Wenn ein Verein so viele Mitglieder für ihre Treue ehren kann, ist er auf dem richtigen Weg“, lobte Ortsvorsteher Alexander Weiß den Wurzelsepp, und honorierte auch die steigende Mitgliederzahl. Mit dem Laientheater habe man wieder eine alte Tradition aufgenommen. Weiß dankte dem Verein auch für die Arbeit und Repräsentation für den Ort.

Als Wahlleiter hatte Weiß ein leichtes Amt. Wiedergewählt wurde der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Schlachter, neu Protokollführer Moritz Böhler, Beisitzer Nick Franke, Sebastian Ebner, Dirk Brenninger, neu Maskenvertreterin Gabi Schäfer. Für die langjährige Maskenvertreterin Annemarie Maier gab es Blumen. In diesem Jahr ist die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen in Bettmaringen geplant, für das kommende Jahr stehen Narrentreffen in Lauchringen, Aichen und Tennenbronn auf der Agenda. Am 14. Juli werden sich die Berauer Vereine mit einem Fest am Gemeindehaus präsentieren.

Die Narrenzunft Wurzelsepp Berau hat derzeit 58 aktive Mitglieder, Narrenräte und Hästräger, darunter 17 Kinder unter 16 Jahre. Von den 15 Ehrenmitgliedern sind zehn Aktive dabei. Narrenboss des Wurzelsepp ist Fabian Schulz. Informationen im Internet:www.wurzelsepp-berau.de