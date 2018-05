Ühlingen-Birkendorf Nächste Fasnacht wieder ein Schlüchttal-Narrentreffen

Weil kein Mitgliedsverein es ausrichten wollte, ist 2018 das Schlüchttal-Narrentreffen ausgefallen. Doch zur kommenden Fasnacht wird die Veranstaltung wieder stattfinden können, dieses Mal in Aichen.

"Bei der Narrenvereinigung Schlüchttal stimmt alles." So lautete das Resümee des Präsidenten Timo Schäuble bei der Hauptversammlung in Aichen. Annemarie Maier von der Narrenzunft Berau wurde in der Versammlung zum Ehrennarren für besondere Verdienste um die Fasnacht und die Narrenvereinigung ernannt.

Die Vertreter der Mitgliedsvereine der Narrenvereinigung Schlüchttal trafen sich zu ihrer Hauptversammlung in Aichen. Dazu konnte Präsident Timo Schäuble auch Ehrenpräsident Otmar Scheuble willkommen heißen. Die Guggenlochspatzen Aichen werden im kommenden Jahr das Schlüchttal-Narrentreffen am 22. und 24. Februar ausrichten. In diesem Jahr hatte kein Schlüchttal-Narrentreffen stattgefunden, da sich kein Verein dazu bereit erklärte. Dafür fand in der Berauer Falkensteinhalle ein "Ersatz" statt: Ein bunter Abend der Mitgliedsvereine als Männerballett-Contest. Beraus Narrenpräsident Fabian Schulz sprach von einer guten Stimmung in guter Atmosphäre. Der Bunte Abend war zwar eine Alternative, so Präsident Timo Schäuble, könne aber ein Narrentreffen nicht ersetzen. Positive Nachrichten brachte Kassierer Marc Gehringer. Die anstehenden Teilneuwahlen brachten einstimmige Wiederwahlen: Präsident der Narrenvereinigung blieb Timo Schäuble, Ühlingen, Kassierer Marc Gehringer, Nöggenschwiel.

In die Reihen der Ehrennarren reiht sich nun Annemarie Maier von der Narrenzunft Berau ein. Dazu überreichte Timo Schäuble die Ehrenurkunde. Annemarie Maier ist seit über 32 Jahren aktives Mitglied des Berauer Wurzelsepp, davon 22 Jahre als Maskenwart und Narrenmutter tätig. Darüber hinaus habe sie sich große Verdienste um die Schlüchttalnarrenvereinigung erworben, so Timo Schäuble.

Die Narrenvereinigung Schlüchttal ist immer bereit, neue Mitglieder aufzunehmen. Vizepräsident Fabian Schulz berichtete von einer Anfrage einer neuen Hexenzunft aus Reckingen auf eventuelle Aufnahme. Auch die Chälhuddle Birndorf, so Otmar Scheuble, signalisierten Interesse. Präsident Timo Schäuble verwies auf die Satzung, wonach über eine eventuelle Aufnahme erst bei der kommenden Hauptversammlung abgestimmt werden könne, und wenn ja, dann müsse ein Probejahr erfolgen, erst danach entscheidet die Versammlung auf eine ständige Aufnahme. Schäuble dankte dem Vorstand für gute Zusammenarbeit und den Mitgliedsvereinen für aktive Mitarbeit. Nächster Termin ist das Spiel ohne Grenzen bei der Güggelzunft in Bettmaringen.

Seit 1981

Zur Schlüchttal-Narrenvereinigung, gegründet 1981, gehören diese Vereinigungen: Guggenlochspatzen Aichen, Wurzelsepp Berau, Güggelzunft Bettmaringen, StampfigeischtNöggenschwiel, StiegeleChatz Ühlingen, NärrischeFriedle Weilheim, Tannholzschrättele Mettenberg. Präsident ist Timo Schäuble von den ÜhlingerStiegeleChatzen.

www.narrenvereinigungschluechttal.jimdo.com