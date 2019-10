von Werner Steinhart

Es wird ganz schön zünftig am kommenden Wochenende im Steinatal: Im Mittelpunkt des „Badischen Oktoberfestes“ des Musikvereins Untermettingen vom 11. bis 13. Oktober steht am Samstagabend das Fensterln, ein spaßiger Geschicklichkeitswettbewerb, inzwischen schon in der 13. Auflage. Dirndl und Lederhosen, die Maß vom Fass und deftige Speisen sind angesagt und werden das Untermettinger Oktoberfest zu einem originellen Spaß in der Region machen.

Fernsterln erfordert Geschicklichkeit

Was verbindet so mancher klischeehaft mit Lederhosen und Dirndl: das Fensterln. Die Verantwortlichen des Musikvereins haben sich für diesen Wettbewerb erneut einen abwechslungsreichen Parcours einfallen lassen, an dessen Ende dann der obligate Kuss am Fenster stehen wird. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist werden von den Mannschaften gefordert sein.

Zu diesen Gaudispielen sind Mannschaften von befreundeten Musikvereinen aus der Region eingeladen. Sechs Teilnehmer bilden ein Team, das dann die anstehenden Aufgaben unter sich verteilt. Über die spaßigen Aufgaben des neuen Parcours herrscht natürlich bis zum Beginn am Samstagabend Stillschweigen.

„Bergalarm“ aus Tirol spielt auf

Musikalisch unterstützt werden die Mannschaften durch die Band „Bergalarm“ aus Tirol mit Hits von Blasmusik über Pop und Rock, natürlich darf auch getanzt werden. Der Tanz-und Gaudiabend beginnt am Samstag, 12. Oktober ab 20 Uhr. Das Oktoberfest beginnt am Freitag, 11. Oktober mit einem zünftigen Handwerkervesper unter dem Motto: „Blasmusik-Bier-Bratwurst“ ab 17 Uhr.

Dabei sein werden die Trachtenkapellen Ühlingen und Amrigschwand-Tiefenhäusern und die Polka-Rebellen. Der Sonntag, 13. Oktober gehört den Freunden der fröhlichen Blasmusik. Los geht‘s um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert und dem Musikverein Urberg, der Stadtmusik Aach, dem Jugendorchester „Läts Fätz“ aus Ühlingen-Birkendorf und der Trachtenkapelle Birkendorf. Das beheizte Oktoberfestzelt wird sich im Oktoberfest-Outfit präsentieren und der Musikverein hat sich auf deftige Speisen eingestellt.