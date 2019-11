von Annemarie Scheurer

In diesem Jahr ließ sich das Salonorchester Obermettingen etwas Besonderes als Programmpunkt einfallen. Im Gemeindesaal Obermettingen wurde bei Kerzenschein und restlichem Tageslicht der Stummfilm „Romeo und Julia im Schnee“ von Ernst Lubitsch durch das Orchester musikalisch begleitet. Der Förderverein Obermettingen sorgte für die Bewirtung.

In knapp 50 Minuten Spielzeit wird die Tragödie „Romeo und Julia“ von William Shakespaere auf bäuerliche Art durch Lubitsch neu interpretiert. Im kleinen Dorf Schwabstedt streiten sich zwei Bauernfamilien aufgrund einer gemeinsamen Verurteilung. Beide hatten probiert, den Dorfrichter mit Wurst zu bestechen. Dabei verlieben sich die Kinder Julia und Romeo der Familien ineinander. Der Vorspann wurde mit einer flotten Ouvertüre begleitet und einer kleinen Ansprache durch den Dirigent Martin Junginger.

Weiter ging es in der Geschichte und auch in den Musikstücken. Bei einem Maskenball trickste Romeo den angedachten Verlobten mit einem herbeigeführten ordentlichen Rausch aus und klaute dem Betrunkenen die Kleidung, um seiner Julia nahe zu sein – mit einem Walzer wiederum von dem Salonorchester gut begleitet.

Eine „Tragödie“ mit Happy End

Anders als im Original, bei dem das verliebte Paar am Ende schließlich den Freitod wählt, wurde man hier mit einem Happy End und einer fröhlichen Ouvertüre des Salonorchesters überrascht. Bei einigen Szenen konnte man das Publikum nur so schmunzeln hören. So schien der vermeintliche „Todestrunk“ Romeo so gut zu schmecken, dass er doch gleich die Flasche fast komplett leerte.

Während der Szenen schaffte es das achtköpfige Orchester die Stärken der jeweiligen Instrumente geschickt einzusetzen. Die hellen Klänge der Querflöten zum Beispiel fanden ihren Platz in den fröhlichen Szenen. Harfe, Saxophon und Oboe hörte man verstärkt bei den ernsteren Szenen. Die insgesamt gelungene musikalische Begleitung des Stummfilms wurde mit begeistertem Applaus belohnt.

Nach einer kurzen Pause, in der die Gäste nochmal die Kuchenspenden und die Bewirtung des Fördervereins Obermettingen genießen konnten, spielte das Salonorchester noch weitere Musikstücke zur Unterhaltung. Von einem wilden Tango, Foxtrott bis hin zu einem klassischen Wiener Walzer bot das Orchester ein breites Spektrum an Unterhaltungsmusik.

Zum Abschluss gingen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter kurzfristig aus. Neben dem eigentlichen Hauptakt fand man noch interessante Kleinigkeiten und selbst getöpferte Figuren als Dekoration und auch zum Erwerb auf den Tischen des Gemeindesaals. So konnte jeder Gast mit Musik im Ohr und einem erworbenem Präsent unter dem Arm nach Hause gehen.