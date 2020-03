von Elisabeth Baumeister

Musiker in ganz Deutschland setzen Zeichen. An dieser Aktion „Fenster- und Balkonkonzert“ am Sonntag um 18 Uhr in Zeiten der Corona-Krise hat sich auch Niclas Fabian in Riedern am Wald beteiligt. Trotz eines eisigen Ostwinds hat „Nici“ zur großen Freude für seine Nachbarschaft mit Gitarrenbegleitung einige Lieder, unter anderem von Bruce Springsteen „Tougher Than The Rest“ und von Wham „I‘m Your Man“ gesungen. Niclas Fabian schreibt auch eigene Lieder. Er war Teil der früheren Band „Runaway“ – weglaufen. Ein Weglaufen ist bei der Corona-Pandemie nicht möglich, umso wichtiger und wertvoller sind die Zeichen der Solidarität und der Zusammengehörigkeit.