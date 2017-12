Ühlingen-Birkendorf Motto Filmmusik: Brillanter Konzertabend der Trachtenkapelle Obermettingen

Trachtenkapelle Obermettingen begeistert mit Filmmusiken von "James Bond" über "Sissi" bis "Lion King".

Einen brillanten Konzertabend bot die Trachtenkapelle Obermettingen, die unter dem Motto „Filmmusik“ zum Weihnachtskonzert in den Gemeindesaal eingeladen hatte. Dirigent Horst Malzacher und seine Musikerinnen und Musiker entführten das Publikum in eine Welt der Phantasien und Träume, jenseits der alltäglichen Realität. Vorsitzende Isabella Zolg freute sich, ein volles Haus begrüßen zu können und kündigte ein anspruchsvolles Programm an.

Tina Gantert führte kurzweilig und informativ durch das Programm. Dazu gab es zu jedem Titel einen kleinen Filmvorspann, der auf das jeweilige Szenario einstimmte. Bei der Musik zum Film „Skyfall“ durfte natürlich James Bond nicht fehlen, der in typischer Pose auf der Leinwand agierte, bevor das Orchester in die spannungsgeladene Musik mit ihrem typischen Sound einstimmte.

Bilder einer winterlichen Traumlandschaft um rahmten den Titel „My Dream“, wobei Norbert Ebi auf dem Flügelhorn für solistische Akzente sorgte. Dann spazierte Udo Lindenberg über die Leinwand, bevor die Musiker den Titel „Hinter'm Horizont“ anstimmten. Die Titelmelodie sangen Diana Maier und Roland Gissel im Duett.

Es folgte ein Medley aus dem Kinohit „The Lion King“, Musik mit typisch afrikanischen Rhythmen. Erst herrschten düstere Töne vor, das Böse kam ins Spiel, dann folgten gefühl- und geheimnisvolle Klänge im Wechsel mit rassigen Rhythmen, dazwischen aber auch schrillere Töne: Im Dschungel erwacht das Leben, das Gute setzt sich durch. „Jump and Joy – Freudensprünge“ lautete der nächste Titel, eine Pop Ouvertüre für Konzertorchester, mal mit verspielten, dan wieder mit kraftvollen Klängen.

In „Highlights from Brave“ entführte das Orchester das Publikum in die schottischen Highlands, erst mit mystischen Klängen, dann mit ausdruckvollem Spiel und unterschiedlichen Klangbildern. Beim Titel „Gabriellas Song“ sang mit schöner Stimme Diana Maier die Titelmelodie: Das Publikum war hin und weg.

Für eine weitere Steigerung sorgte das Medley aus dem Filmklassiker „Pirates oft he Caribbean“ und „At World's End“ mit einem abenteuerlichem Szenario, atemberaubenden Passagen und Nebelschwaden auf der Bühne. Auch die Zugaben hatten es in sich, darunter ein flotter Konzertmarsch aus dem Film "Sissi, Kaiserin von Österreich“.