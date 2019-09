von Werner Steinhart

Der Herbst ist die Zeit des Mostens. Geht heute vieles maschinell, so war das Mosten in früheren Zeiten eine Angelegenheit, bei der Muskelkraft gefragt war. Die Traktorenfreunde Ühlingen, die auch ein Herz für historische landwirtschaftliche Maschinen und Geräte haben, demonstrierten auf ihrem Moschtfäscht das Mosten wie zu Großvaters Zeiten.

Herbert Gantert bereitete Pellkartoffeln in einem historischen „Herdöpfeldämpfer“ aus den 1940er Jahren zu. Bild: Werner Steinhart

Die Besucher, die zum Moschtfäscht gekommen waren, fühlten sich in eine längst vergangene Zeit versetzt. Auf dem Kirchplatz in der Ortsmitte hatten die Traktorenfreunde, die natürlich auch einige Oldie-Traktoren dabei hatten, ihre Gerätschaften für die nostalgische Veranstaltung aufgebaut. Zuvor hatten sie Äpfel von Streuobstwiesen gesammelt und angefahren, die zu Apfelmost gepresst werden sollten. Da standen dann die traditionelle Obstpresse und der Obsthäcksler, beide Baujahr 1930, aus der Sammlung von Herbert Gantert, passionierter Sammler alter Gerätschaften.

Alte Technik von anno dazumal: Die Traktorenfreunde Ühlingen luden zum Moschtfäscht und demonstrierten, wie zu Großvaters Zeiten gemostet wurde. Dietmar Hilpert am Häcklser (rechts)., der über einen Riemenantrieb über einen Oldie-Traktor angetrieben wurde. Bild: Werner Steinhart

Während die Mostpresse mit Muskelkraft betätigt werden musste, wurde der Obsthäcksler mittels eines Riemenantriebs, angeschlossen an ein besonders altes Unikum, einem alten Kramer-Traktor KL18 mit Güldner Motor, Baujahr 1936 in Betrieb gesetzt, damit der Häcksler seine Arbeit verrichten konnte. Der alte Kramer-Traktor sei ein besonderer Anziehungspunkt, so sein Besitzer Uwe Mauch, die antike Zugmaschine hätte nämlich die Kupplung rechts und das Bremspedal links. Besondere Fahrkunst war angesagt.

Alle Hände voll zu tun hatten die Aktiven, die Äpfel für die Presse vorzubereiten. Das war auch in diesem Jahr wie immer die Aufgabe von Dietmar Hilpert. Das Apfelhäckselgut wurde dann in die Presse umgeladen und Groß und Klein konnten die Presse selbst bedienen, eine ganz schön kräftezehrende Arbeit an der Spindelpresse aus den 1940er Jahren.

Der leckere, frisch gepresste Apfelsaft wurde von den zahlreichen Besuchern sofort gekostet und den gab‘s von den Traktorenfreunden kostenlos. Wer wollte konnte auch einen Kanister mit nach Hause nehmen. Köstlich dazu passten der selbstgebackene Zwiebeldünne, der schnell weg war. Und wer auch rustikal den Hunger stillen wollte, für den gab‘s frisch gekochte Pellkartoffeln, zubereitet von Herbert Gantert in einem historischen Herdöpfeldämpfer aus den 1940er Jahren. Bestaunt wurden auch die alten Traktoren, die um den Kirchplatz standen, darunter ein besonders Modell: Ein Massey-Ferguson TA50 von 1948 mit einem Benzinmotor.