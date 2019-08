von sk

Laut Angaben der Polizei war der 17-Jährige gegen 6.45 Uhr mit seiner 125er-Maschine in einer Kurve ohne Fremdbeteiligung zu Fall gekommen und in den Straßengraben geschliddert. Weil der junge Mann offenbar kurze Hosen anhatte, wurden seine Beine besonders schwer lädiert. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf mindestens 1500 Euro.