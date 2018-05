Ühlingen-Birkendorf Mitglieder von Narrenzunft Wurzelsepp und Historisches Berau verschönern die ehemalige Scheuer des Gemeindehauses

Mitglieder von Narrenzunft Wurzelsepp und Historisches Berau sanieren derzeit die Fassade der ehemaligen Scheuer des Berauer Gemeindehauses, in der ihre beiden Vereinslokale untergebracht sind.

Seit Tagen sind die Mitglieder der Narrenzunft Wurzelsepp und des Vereins Historisches Berau in zahllosen Stunden dabei, die Fassade der ehemaligen Scheuer des Berauer Gemeindehauses zu sanieren und neu zu gestalten. In diesem Gebäude sind ihre beiden Vereinslokale untergebracht, die Narrenzunft Wurzelsepp hat schon seit Jahren hier ihr Domizil. Neu ist jetzt der Verein Historisches Berau. Dieser hat sich im Raum der ehemaligen Getreideputzmaschine sein Vereinslokal eingerichtet. Bis zum ersten Berauer Hoffest, bei dem sich alle Berauer Vereine am 14. Juli präsentieren, wird die Fassade ein neues Bild abgeben.

Mit der Einrichtung der Unterkunft für den Verein Historisches Berau haben nun alle örtlichen Vereine ein Vereinslokal. Im selben Gebäude untergebracht ist auch noch die Guggenmusik Güngelsuger, in den Gebäuden gegenüber haben die Landfrauen und der Motorradclub Berau ein Vereinslokal. An der Stirnseite des „Hofplatzes“ beim Sportplatz hat sich vor wenigen Jahren der Sportverein Berau sein Sportheim ausgebaut, dies an der Stelle des ehemaligen Schlachthauses.

Das „Gemeindehaus am Wasserschloss“ wurde 1952 gebaut und hatte neben Wohnungen auch noch weitere dörfliche Einrichtungen in einer Scheuer. Ralf Hindsches, Vorsitzender des Vereins Historisches Berau, weiß auch, dass an der Stelle des jetzigen Gemeindehauses früher ein mächtiges landwirtschaftliches Anwesen stand, der Bachmannsche Hof. Übrig geblieben ist davon fast nichts mehr, lediglich zwei Granitsteine mit dem Initialen H. B. und der Jahreszahl 1688 wurden aufgefunden und der Verein Historisches Berau hat die zwei Steine über seinen Eingangsbereich eingemauert. In den zweiten gefundenen Stein sind die Initialen M. B. 1777 eingemeißelt. Dieser ist wohl ein Nachkomme des H. B. (Heinrich Bachmann), wie Ralf Hindsches mutmaßt.

Aus der ehemaligen Unterkunft für die Getreideputzmaschine hat der Verein Historisches Berau ein attraktives Domizil geschaffen. Es besteht aus einem kleinen Versammlungsraum und einem abgetrennten Raum mit Archiv und Bücherei. Zur Ausgestaltung des Raums haben die Mitglieder des Vereins Historisches Berau alte Balken nicht nur aus Berau zusammengesammelt, aufbereitet und zu einem wohnlichen Vereinslokal gestaltet. Über dem Eingang wird nach der Fassadensanierung und dem Anstrich dann der Name des Vereins prangen. Genauso beim Narrenverein, dieser wird natürlich mit einem Bild des Wurzelsepps ergänzt.