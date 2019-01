von Werner Steinhart

Eigentlich als „Hausmusik“ vorgesehen, wagten sich das Gesangsensemble „Quodlibet“ und die Flötengruppe „Messa di voce“ vor ein sehr großes Publikum und konnten mit ihrem gemeinsamen Konzert, einem vielfältigen Gesangs- und Instrumentalprogramm, begeistern. Für „Quodlibet“ war es eine Premiere, die Sänger traten zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf.

Großes Interesse an Konzert

Die evangelische Kirche in Ühlingen erwies sich fast als zu klein, so groß war das Interesse an diesem gemeinsamen Konzert. Aus Freude am gemeinsamen Singen hat sich in Birkendorf eine Gruppe von sieben Frauen und Männern unter Leitung von Burga Schall zusammengefunden, die sich mit internationalem Liedgut verschiedener Musikepochen beschäftigt. „Wir machen gerne zusammen Musik“, betonte Burga Schall und gemeinsam mit „Messa di Voce“ begann das Konzert mit Liedgut aus der Renaissance, „Schlager“ aus dem 17. Jahrhundert.

Bogen ins 20. Jahrhundert

Das Flötenensemble unter der Leitung von Heidi Schwenninger versetzte die Zuhörer mit „La Ugona“ und drei Schreittänzen aus „Banchetto musicale“ in die Zeit der Renaissance. Und dann spannte „Quodlibet“ einen weiten Bogen in das 20. Jahrhundert mit „What a wonderful world“ und Leonard Cohens „Hallelujah“, mit dabei internationales Volksgut wie das hebräische Lied „El haderech“ und das rätromanische „Sut steilas“.

Interessante musikalische Mischung

Moderne Flötenliteratur präsentierte „Messa di voce“ mit einem Jazzkanon und entführte in Weltstädte, klangvoll gestaltet von Sopran-, Alt-, Tenor –und Bassflöte. Überzeugend und mit viel Engagement gesungen von „Quodlibet“ danach Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ und „Donde estas corazon“ bekannt von der Interpretin Shakira. Mit Musik der Renaissance begann der Konzertabend und mit „Drink to me only“ aus dem 17. Jahrhundert schloss sich der Kreis und der Gesang vor dem Hintergrund der verschiedenen Holzflöten verband sich zu einer interessanten musikalischen Mischung.

Die Interpreten: Gesangsensemble „Quodlibet“ mit Burga Schall, Elvira und Michael Kromer, Jutta und Jürgen Weber, Daniel Hirzle und Will Gysel. Blockflötenensemle „Messa di Voce“ mit Iris Blümling, Martina Oertel-Gerling, Heidrun Schäfer und Heidi Schwenninger.