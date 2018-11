von Ursula Ortlieb

Seit mehr als 25 Jahren veranstaltet der SV Berau einmal jährlich den Hammeltanz. Die Veranstaltung bescherte den Organisatoren wieder eine volle Halle. Für den Vorstand des FC um Patrick Matt ist die Organisation schon Routine. Der Hammeltanz in Berau erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Rund 450 Besucher zwischen 16 und 60 Jahren genossen eine tolle Stimmung.

Ouzo-Sängerin Maike als Glücksfee

Spannung kam beim Publikum im Saal um Mitternacht auf, als unter 600 verkauften Losen zehn Preise gezogen wurden. Neun Preise waren von Sponsoren gestiftet. Die Rothausbrauerei, Gasthaus „Rössle“ und „Schwanen“ sowie das Lebensmittelgeschäft Monika Bucher stifteten Sachpreise und Gutscheine. Ouzo-Sängerin Maike als Glücksfee zog die Lose und durfte drei Preise zweimal ziehen, da die Gewinner die Ziehung verpasst hatten.

Die Liveband Ouzo begeisterte die Hammeltanz-Besucher in Berau. | Bild: Ursula Ortlieb

So wurde auch der Hauptpreis, der Hammel „Antonius“, zweimal gezogen. Markus Wiedner war schließlich der glückliche aber ziemlich ratlose Gewinner. „Was soll ich denn jetzt mit dem Hammel machen? Ich glaube ich bringe ihn zu meinem Freund auf die Weide. Dort soll der Hammel ein schönes Leben haben und alt werden!“, war die erste Reaktion des Gewinners. Seine Freunde freuten sich fast mehr als er selbst und hatten auch gleich mehrere Lösungen für ihn parat. Markus Wiedner will sich das alles noch überlegen und mit seiner Frau Stefanie und den beiden Töchtern besprechen, was mit dem Hammel Antonius passieren soll. Momentan steht Antonius noch im Stall in Rippoldsried, wo ihn der SV Berau von einem früheren Vereinsmitglied gekauft hatte.

Hauptgewinner Markus Wiedner mit seiner Frau Stefanie (Zweite von rechts) wollen noch im Freundeskreis beraten, was mit dem Hammel Antonius passieren soll. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit groovigen Rhythmen und Rock- und Pop-Hits aus vielen Jahrzehnten begeisterte die Band Ouzo aus Klettgau alle Generationen im Saal. Mit Songs von Eric Clapton, Bonnie Tyler, Tina Turner, Deep Purple brachten die Musiker um Sängerin Maike das Publikum in Stimmung. Auch DJ „Haddi Hardliner“ konnte den Musikgeschmack der Besucher richtig einschätzen und füllte die Pausen der Band mit CD-Musik. Der anwesende Sicherheitsdienst hatte keine Probleme zu vermelden. Vor der Halle drängten sich die Besucher zwischendurch bei einer Zigarette oder einfach zum Unterhalten bei milden Temperaturen.

Die Liveband Ouzo aus Klettgau begeisterte in Berau alle anwesenden Generationen. | Bild: Ursula Ortlieb

