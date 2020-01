von Werner Steinhart

„Du hast einen großen Beitrag geleistet zu dem, was die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf heute ist“, lobte Ühlingens Abteilungskommandant Michael Gampp den Ehrenkommandanten Christof Betz, der auf 40 Jahre aktive Feuerwehrtätigkeit zurückblicken kann, darunter 15 Jahre als Gesamtkommandant. Wenn auch Christof Betz bei der Hauptversammlung im März ausgezeichnet werden wird, war es für die Ühlinger Wehr ein besonderes Anliegen den Geehrten vor Ort zu würdigen.

Blick auf Stationen bei Feuerwehr

Die Feuerwehr hat Christof Betz geprägt und die Herausforderungen ihn sicherlich gestärkt und so ist die Feuerwehr bis heute ein Lebensinhalt. Christof Betz trat 1980 in die Ühlinger Wehr ein. Schon bald widmete er sich dem Feuerwehrnachwuchs und war von 1986 bis 1991 Jugendwart der Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf.

Ehrungen

„Die Ausbildung von Jugendlichen animierte dich für größere Aufgaben“, so Kommandant Michael Gampp und so kam es dass die Kameraden der sieben Wehren ihn 1991 zu ihrem Kommandanten wählten, seit 1989 war er bereits stellvertretender Kommandant. „Du übernahmst Verantwortung in einer für die Feuerwehr und Gemeinde kommunalpolitisch sehr unruhigen Zeit“, betonte Michael Gampp.

Außergewöhnliche Ausbildung

Seine Ausbildung sah Michael Gampp außergewöhnlich, als er den ersten Lehrgang als Gruppenführer in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal absolvierte. Der Dienstgrad des Löschmeisters hinderte Christof Betz nicht daran nachträglich die Ausbildung als Truppmann zu absolvieren. Im Sommer 2003 besuchte Christof Betz in Bruchsal den Lehrgang „Führer in Einsatzleitungen“, in dieser Zeit war er bereits zwölf Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf.

Viel Beifall für Geehrten

Christof Betz ist es zu verdanken, dass während der 15 Jahre dauernden Amtszeit die Freiwillige Feuerwehr zu einer harmonischen Einheit zusammenwuchs. Dies war für seinen Nachfolger von großer Bedeutung und so erfolgte der Stabwechsel 2006 gesichert. Nachfolger Oliver Kraus führt derzeit seine Arbeit weiter. Die Feuerwehr ernannte Christof Betz im Anschluss zum Ehrenkommandanten. Doch dann setzte er sich weiter für den Zusammenhalt ein und übernahm kommissarisch die Leitung der Einsatzabteilung Brenden um deren führungslose Zeit zu überbrücken.

Blick zurück: Stabwechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf: nach 15 jähriger Tätigkeit als Gesamtkommandant der Wehr übergibt 2006 Kommandant Christoph Betz (rechts) das Amt an Oliver Kraus, der seither die Leitung der Gesamtwehr innehat. Ein geglückter Stabwechsel. | Bild: Archiv: Werner Steinhart

Trotz seines Dienstgrads und seiner Auszeichnungen ist sich Christof Betz nicht zu schade, auch heute noch an den Proben mitzuwirken, Altpapier zu sammeln oder Verkehrsdienst zu machen. Stehend und mit langanhaltendem Beifall würdigte die Versammlung den Geehrten für seine Tätigkeit für die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf.