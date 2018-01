Ühlingen-Birkendorf Licht aus und Zeit für Besinnlichkeit in Riedern am Wald

Licht aus und Zeit für Besinnlichkeit in Riedern am Wald

Aktion Licht aus kommt in Riedern am Wald gut an. Viele Bürger machen mit und genießen das gemütliche Beisammensein bei Fackellicht.

Ühlingen-Birkendorf (uor) Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf beteiligte sich am Sonntag an der Aktion „Licht aus!“. Von 18 bis 19 Uhr gingen im Ortsteil Riedern am Wald die Lichter aus. Die Bürger der Gemeinde wurden dazu aufgerufen, alle elektrischen Lichter in dieser Stunde auszuschalten. Auch die Straßenlaternen waren in dieser Stunde komplett aus. Wolfgang Frech, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, führte die Fackelwanderung mit rund 30 Personen um 17 Uhr vom Rathausplatz Ühlingen nach Riedern.

Nach einer Stunde trafen die Nachtwanderer im Klostergarten ein, wo Bürgermeister Tobias Gantert sie und die schon anwesenden Besucher willkommen hieß. Heike Fischer und Christina Fechtig vom Tourismusverein warteten mit Glühwein und Kinderpunsch, Würstchen mit Brot und selbst gebackenem Hefezopf, gestiftet von der Gemeinde und dem Tourismusverein. Vorsitzender Daniel Frech und Benjamin Hauser besorgten den Aufbau für die Bewirtung und die Feuerstellen. Fackeln und Feuerschalen luden zum Innehalten ein. Die Alphornbläsergruppe sorgte für musikalische Unterhaltung. Rund 60 Besucher waren begeistert von der besonderen Atmosphäre innerhalb der Klostermauern. Mit der Aktion will man dem Wunsch der Menschen nach Entschleunigung und Phasen der Erholung gerade in der Winterzeit entsprechen. Den Veranstaltern, Gemeinde und Tourismusverein Ühlingen-Birkendorf sowie der HTG (Hochschwarzwald-Tourismus-GmbH) ist dies in Ühlingen-Birkendorf bestens gelungen.