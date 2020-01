von Wilfried Dieckmann

Sofern nichts Unerwartetes passiert, wird der Kunstrasenplatz in diesem Jahr gebaut. „Ziel ist es, den Platz bis zum Start der neuen Runde spielbereit zu haben“, informierte Daniel Stritt, Vorsitzender des Sportvereins Grafenhausen (SVG), im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung. Angesichts des optimalen Wetters soll bereits mit der Installation der neuen LED-Flutlichtanlage begonnen werden. Bereits zu Beginn der Diskussionen stand fest: Der neue Kunstrasenplatz wird mit dem Naturmaterial Kork befüllt. Die Finanzierung ist gesichert: Eine positive Nachricht, die von den Mitgliedern im alten Sudhaus der Brauerei Rothaus freudig zur Kenntnis genommen wurde.

Nachdem im Jahr 2018 in Sachen Kunstrasenplatz und LED-Flutlichtanlage vor allem Besichtigungen, Seminare und Infoveranstaltungen auf dem Programm standen, ging es nach den Worten von Daniel Stritt im letzten Jahr ans „Eingemachte“. Treffen mit Firmen und Angebotsvergleiche, Ist-Aufnahme am Sportplatz, Finanzierung und Sponsorensuche hätten das Jahr geprägt.

Die Finanzierung Kosten: Kunstrasen 300.000 Euro

Wie Stritt informierte, muss der Sportverein von den Gesamtkosten, die sich auf 343.848 Euro summieren, knapp 20.000 Euro selbst aufbringen. Als besonders erfreulich wertete er die Tatsache, dass bereits 83.000 Euro Spenden- und Sponsorengelder zur Verfügung stehen.

Nicht nur allen Spendern, der Vorsitzende dankte auch der Gemeinde Grafenhausen für den satten Zuschuss von nahezu 115.000 Euro. Bis alle Zuschüsse auf dem Konto des Sportvereins eingegangen sind, muss ein Teil der Gesamtkosten zwischenfinanziert werden. Zudem hofft der Verein auf weitere Spendengelder. Auch läuft aktuell noch die Ausschreibung des Kunstrasenplatzes, sodass sich die Zahlen noch einmal verändern können. Bei den Arbeiten auf dem Platz kann der SVG wenig Eigenleistung einbringen. Die Gestaltung außerhalb des Platzes aber wird von aktiven Mitgliedern übernommen.

Mit viel Eigenleistung

Da von einem richtigen Winter noch nichts zu sehen ist, konnte bereits am Freitag mit der Installation der neuen LED-Flutlichtanlage begonnen werden. Dies, weil die im vergangenen Jahr durchgeführte Überprüfung der Masten auf Standfestigkeit ergeben habe, dass die neuen Lampen auf den vorhandenen erfolgen kann. Da im Verein nach Stritts Worten gute Elektriker und Monteure sind, kann hier viel Eigenleistung eingebracht werden. Nur eine Abnahme und Inbetriebnahme wird durch die Lieferfirma Lumosa erfolgen, damit auch die volle Gewährleistung gesichert ist. „Dies wurde mit der Firma bereits im Vorfeld so vereinbart“, hob Stritt hervor. Zusätzlich sind noch zwei Strahler in Richtung Rasenplatz eingeplant, damit auch für den Trainingsbetrieb im Sommer genügend Licht zur Verfügung steht. Der Vorsitzende ist sich sicher, dass bis zum Trainingsauftakt das neue Licht in Betrieb ist. Mit der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes wird der Naturrasenplatz im Schlüchtseestadion nicht außer Betrieb genommen. Im Gegenteil: „Wir haben einen schönen Rasenplatz, der auch weiterhin gepflegt und zum Fußballspielen genutzt wird“, meinte Stritt abschließend.