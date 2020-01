von Dorothée Kuhlmann

Mit Liedern aus Afrika in den jeweiligen Originalsprachen begeisterte der Simama-Kwaya-Chor die Besucher. Kinder der Grundschule hatten mit ihren Lehrerinnen Tanja Beck, Marianne Brugger, Gudrun Gut, Petra Kuhnert und Ute Ruff einige afrikanische Lieder und die Aufführung einer kleinen Geschichte eingeübt. Mit ihrer Aufführung, Singen und Trommeln verzauberten die Kleinen das Publikum. Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule erhielten für ihre Beiträge unter der Leitung von Nadine Hug und Burga Schall ebenfalls viel Beifall. Auch Schwester Gabriela Fuime aus Tansania, die gemeinsam mit Pfarrer Christoph Eichkorn das Konzert besuchte, zeigte sich bewegt und erfreut über die afrikanischen Klänge.

Der Simama-Kwaya-Chor entstand 2013 unter der Leitung von Ottokar Sinnemann aus einem Projektchor. Der Chor singt afrikanische Lieder der Sparten Gospel, Folk und Pop in ihren Originalsprachen. Einmal im Jahr gibt der Chor ein Benefizkonzert zu Gunsten einer Hilfsorganisation in Afrika. Pfarrer John Okoro kommt seit über zehn Jahren im Sommer als Urlaubsvertretung in die katholische Gemeinde Oberes Schlüchttal. In seiner Heimat Nigeria unterstützt der Geistliche besonders Kinder seiner Gemeinde und ermöglicht ihnen, so weit möglich, eine Schulausbildung. Hierfür gründete er die Hilfsorganisation „Afro West Solidarity“.

Grundschüler hatten eine kleine Geschichte einstudiert und diese dann im Rahmen des Konzertes aufgeführt. | Bild: Dorothée Kuhlmann

„Mit nur 200 Euro können wir für ein ganzes Jahr einem Kind die Schulausbildung finanzieren“, erklärte Pfarrer John Okoro in seinem von Nicole Hösl verlesenen Brief an die Konzertbesucher. Eine vernünftige Schulausbildung sei die Basis für die Menschen in Afrika, damit sie aus dem Kreislauf von Armut, Elend oder Krieg ausbrechen können. Außerdem kümmert sich die Organisation um Waisenkinder und leistet humanitäre Hilfe für Flüchtlinge vor der Terrorgruppe Boko Haram.

Passend zu der Idee dieses Konzertes wurde als krönender Abschluss dieses mitreißenden Konzertes gemeinsam von Chor und Schülern „We Are the World“ gesungen. Der Pfarrgemeinderat der katholischen Gemeinde Oberes Schlüchttal übernimmt die Kosten für die Aufführung in der St.-Fides-Kirche. Und so kann die Initiatorin des Konzertes, Nicole Hösl, die gesamte Spendensumme in Höhe von rund 3000 Euro nach Nigeria zu Pfarrer John Okoro überweisen. „Mit einer solchen Summe haben wir nicht gerechnet“, freute sich Nicole Hösl über die große Spendenbereitschaft der Konzertbesucher.

Weitere Infos im Internet:

http://www.afrowest.jimdofree.com