von Ursula Ortlieb

Im Kino im Haus des Gastes in Birkendorf gibt es am Montag, 30. Dezember, 20 Uhr, den Film „All Inklusiv“ bei freiem Eintritt. Mitwirkende sind auch Radsportler und Special Olympics-Sieger David Pancke und seine Eltern Mechthild und Roland aus Birkendorf.

Von Trauer und Verlust

„All Inklusiv“ ist ein Film über Inklusion. Eine tolle Geschichte will jeder Filmemacher erzählen. Eine tolle Geschichte zu finden, ist schon eine schwierigere Angelegenheit. Zusammen mit seiner Frau Sabine hatte Bodo Kern, wie er selbst sagt, das Glück, auf eine wirklich tolle Geschichte zu stoßen, die erzählt werden musste. Wovon die Geschichte handelt? Das ist eigentlich ganz einfach.

Zum Film Während einer sportlichen Aktion, der „Löwenherztour“ radelten Mitglieder der „Friends for Life“ zusammen in sieben Tagen die Strecke von 2741 Kilometern in Herzform durch Deutschland. Immer für ein soziales Projekt, immer auf Augenhöhe und immer im Team. Bodo und Sabine Kern fingen alles ein, übermitteln im Film ein Bild einer außergewöhnlichen Aktion und zeigen, dass Vielfalt Normalität bedeutet. Alles unterlegt mit Musik von Falk von Boehn. Informationen gibt es im Internet (www.ffl-extremsport.de).

Sie handelt von Trauer und Verlust auf der einen Seite, von Mut und Entschlossenheit, zu helfen, auf der anderen Seite. Sie handelt von scheinbarer Unterschiedlichkeit, die sich aber bei Betrachtung als Gleichheit herausstellt. Diese Geschichte handelt von Liebe und Verständnis, von gegenseitiger Achtung und Respekt. Sie ist die Geschichte des Miteinanders.

Eine Geschichte zum Nachdenken

Der Film handelt von einer inklusiven Gruppe von Machern. Machern mit und ohne geistiges Handicap. Machern, die nicht durch Worte, sondern durch Taten etwas vorleben und andere Menschen inspirieren. Neun Menschen mit und ohne geistiges Handicap fahren auf ihren Rennrädern in sieben Tagen 2800 Kilometer herzförmig durch Deutschland. Sie zeigen, wie gesellschaftliche Inklusion funktioniert und sammeln obendrein noch Spenden für alte Menschen. Diese Geschichte bewegt und animiert, sich selber zu engagieren. Bodo Kern ist Filmemacher und engagierte sich zusammen mit seiner Frau bei der Löwenherztour 2018 durch die Produktion dieses Dokumentarfilms, der weniger ein Reisebericht, sondern mehr eine Bestandsaufnahme zum Thema Inklusion ist.