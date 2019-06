von sk

Schwer verletzt wurde ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Birkendorf. Wie die Polizei angibt, wollte der Junge gegen 14:45 Uhr die Schwarzwaldstraße überqueren. Das Kind soll die Straße betreten haben, als sich das Auto einer 69 Jahre alten Frau schon auf gleicher Höhe befand. Der Zehnjährige wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf sowie Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in die Kinderklinik nach Singen. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.