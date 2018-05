Ühlingen-Birkendorf Keine Zöglinge in Ausbildung: Musikverein Untermettingen sorgt sich um die Zukunft

Der Musikverein Untermettingen bildet derzeit keine Zöglinge aus, das lässt den Dirigenten Volker Kramer sorgenvoll in die Zukunft blicken. Die Musiker wollen jetzt verstärkt Kinder und Jugendliche werben.

Der Musikverein Eintracht Untermettingen hat in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches musikalisches Jahr zurückgeblickt. Doch eines gibt den Verantwortlichen des Musikvereins zu denken: Der Musikverein hat Nachwuchssorgen, derzeit ist kein Nachwuchs in Ausbildung.

"Was mir zu denken gibt ist, dass wir keine Zöglinge haben", unterstrich Dirigent Volker Kramer die derzeitige Nachwuchssituation und er fügte hinzu: "Ich habe Angst vor der Zukunft für den Verein."

Die Verantwortlichen seien derzeit ratlos, wie man musikinteressierte Kinder und Jugendliche gewinnen könnte. Es gab in den vergangenen Jahren immer Zöglinge, die nach ihrer Ausbildung in den Verein aufgenommen werden konnten.

Dirigent Volker Kramer weiß zwar, dass der Verein eine gute altersmäßige Mischung an Musikern in seinen Reihen hat und sprach die Hoffnung aus, dass die älteren Mitglieder noch lange dem Verein treu bleiben. Der Musikverein möchte den Versuch starten, seine Musikinstrumente in der Grundschule vorzustellen.

Bis dato hat der Musikverein Untermettingen 44 aktive Musiker. In ihrem Jahresrückblick zeigte Schriftführerin Simone Häring eine Fülle an Aktivitäten auf. Musikalischer Höhepunkt war das Jahreskonzert. Zu den zahlreichen Auftritten gehörten auch die weltlichen und kirchlichen Anlässe in der Steinatalgemeinde.

Ein Höhepunkt ist immer wieder das weit über Untermettingen hinaus bekannte Oktoberfest, das auch in diesem Jahr wieder über die Bühne gehen wird. Der Musikverein nahm auch an der Adventsfensteraktion mit Musik teil. Weihnachtliche Klänge erklangen sowohl in Untermettingen als auch in Krenkingen. An beiden Orten soll dies auch in diesem Jahr stattfinden.

Über den finanziellen Stand informierte Kassiererin Alexandra Preiser, ein solides Plus war erfreulich. Dirigent Volker Kramer dankte allen Musikern für ihren musikalischen Einsatz. Wenn er auch mit knapp 81 Prozent Probenbesuch sich zufrieden zeigte, sei noch Luft nach oben. 56 Proben wurden absolviert. Beste Probenbesucher waren Sabine Büche und Josef Seebacher. Das Jahreskonzert findet 2019 am 6. April statt, das Probenwochenende dafür vom 15. bis 17. März.

"Ihr macht das ganze Jahr über eine tolle Arbeit, insbesondere auch mit dem Highlight Oktoberfest", lobte Bürgermeister Tobias Gantert den Musikverein Untermettingen und dankte namens der Gemeinde und des Ortsteils. Bei den anschließenden Wahlen hatte der Rathauschef keine schwere Aufgabe übernommen.

Die vier gleichberechtigten Vorsitzenden sind Heiko Kromer, Ingo Erne und neu Leni Lüber und Sophia Kramer. Wiedergewählt wurden Kassiererin Alexandra Preiser und Schriftführerin Simone Häring. Ingo Erne dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Claudia Bächle und Benno Alex, dem Dirigenten Volker Kramer und dem DRK für die Unterstützung beim Oktoberfest. Nächste Termine sind die Maiwanderung nach Mauchen und ein Ausflug mit Auftritt am 23./24. Juni nach Beuren.

Der Verein

Der Musikverein Eintracht 1854 Untermettingen hat 44 aktive Musiker und 157 Passivmitglieder. Dirigent ist Volker Kramer. Ansprechpartner sind die Vorsitzenden Ingo Erne, Sophia Kramer, Leni Lüber und Heiko Kromer, Kontakt: Telefon 07743/93 33 57.