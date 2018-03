Ühlingen-Birkendorf Jugend der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf bereitet Freude

Die Jugendfeuerwehr macht dem Kommandanten der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf, Oliver Kraus, große Freude. Zahlreiche Aktivitäten stoßen auf große Resonanz.

Ühlingen-Birkendorf – Auch der Feuerwehrnachwuchs nahm erfreulicherweise an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf in Berau teil. Die Jugendfeuerwehr macht dem Kommandanten Oliver Kraus besondere Freude. „Mit aktuell 47 Mitgliedern ist die Jugendfeuerwehr die größte Abteilung der FFW Ühlingen-Birkendorf“, betonte der Kommandant. In der Jugendgruppe sind derzeit 33 Jugendliche, in der Kindergruppe 14 Kinder. Im Jahresrückblick konnte dann über die zahlreichen Aktivitäten von Bachputz bis Zeltlager und natürlich zu feuerwehrtechnischen Übungen zu hören sein. Besonders hervorzuheben war die Teilnahme der Jugendfeuerwehr am Ferienprogramm der Gemeinde, wo an drei Tagen inklusive Mittagsverpflegung durch die Jugendfeuerwehr den Kindern ein tolles Programm rund um das Thema Feuerwehr geboten wurde. Oliver Kraus zeigte sich überzeugt, dass sich trotz aller Anstrengungen der Aufwand gelohnt habe. Deutliches Zeichen: Die Mitgliederzahl der Kindergruppe hat sich von vier auf 14 Kinder erhöht.

Es brauche über das Jahr verteilt attraktive Aktivitäten, um die Jugendlichen bei der Stange zu halten und sie später in die aktive Wehr übernehmen zu können. Gerade durch die Übernahme in den aktiven Dienst resultiere die Tatsache, dass die Stärke der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf seit Jahren konstant sich um 160 Feuerwehrmitglieder bewege. Oliver Kraus dankte dem Team mit Jugendleiter Pascal Breier und seinem Stellvertreter Tobias Schäuble und den Ausbildern Martin Frommherz, Christoph Weber, Christian Hilpert, Patrick Kalt, Hansi Wiehl, Jannik Schäuble und Ausbilderin Sandra Hilpert für ihren Einsatz. Von großer Bedeutung ist aber auch die Vorstellung der Feuerwehr in Kindergärten und Grundschulen, dafür galt der Dank den einzelnen Einsatzabteilungen.

Kommandant Oliver Kraus lobte auch die Tatsache, dass bei Neueinstellungen für den Gemeindebauhof darauf geachtet werde, dass die neuen Mitarbeiter tagsüber die Einsätze der FFW Ühlingen-Birkendorf unterstützen. Die drei neuen Mitarbeiter absolvieren momentan den Grundausbildungslehrgang in Albbruck. Somit stellt die Gemeindeverwaltung und der Bauhof derzeit zehn Feuerwehrmitglieder, die tagsüber bei Einsätzen sofort einsatzbereit vor Ort sind. Kraus informiert auch, dass die Förderung von Führerscheinen für Löschfahrzeuge der Feuerwehr zeitgemäß angepasst wurde. Anstatt der bisherigen Pauschalförderung ist nun eine Förderung von bis zu 100 Prozent der Ausbildungskosten möglich.