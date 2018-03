Ühlingen-Birkendorf Jahreskonzert des Musikvereins Untermettingen kommt gut an

Das Jahreskonzert des Musikvereins Untermettingen begeistert das Publikum in Ühlingen-Birkendorf. Die Solisten setzen beeindruckende musikalische Höhepunkte.

Untermettingen – Das Jahreskonzert des Musikvereins Untermettingen wurde am Samstagabend zu einem musikalischen Höhepunkt. Die Akteure unter der Leitung von Volker Kramer spannten einen weiten Bogen von klassisch symphonisch geprägter Blasmusik bis hin zum traditionellen Marsch oder poppigen Schlagern. Das Konzert stand unter dem Motto "Sieben auf einen Streich" und das bezog sich nicht auf das bekannte Märchen, vielmehr konnten sieben aktive Musiker für ihre Liebe zur Blasmusik und Treue zum Verein geehrt werden, wir berichten noch. Dass Blasmusik nichts von ihrer Faszination verloren hat, bewies der Besuch der zahlreichen Gäste, die vom Vorsitzenden Ingo Erne begrüßt wurden darunter auch Bürgermeister Tobias Gantert, Bezirksvorsitzender Jürgen Penl vom Arbeitsbezirk 8 und Pfarrer Thomas Schwarz. Dirigent Volker Kramer verstand es, Schwung und Temperament in das Konzert zu legen, wobei er ein Höchstmaß an Konzentration und Können von den Musikerinnen und Musikern forderte. Dem Engagement ihres Dirigenten konnten sich die Musiker nicht verschließen. Dadurch wurde das Konzert zu einem musikalischen Leckerbissen. Die Blasmusikfreunde quittierten die Darbietungen mit viel Beifall. Informativ und sehr prägnant führte Nina Limberger die Gäste durch das Programm.

Schwungvoll und festlich wurde das Konzert eröffnet mit dem Konzertmarsch "Kaiserin Sissi", eine Hommage an die österreichische Kaiserin Elisabeth. Musikalisch blieb der MVU in Österreich mit "Im weissen Rössl". Elegant und im Stil einer Rossinischen Ouvertüre erklang die Geschichte vom Liebesboten "Il Postiglione D'Amore", bevor es dann zu einem musikalischen Schnitt kam mit einem Medley mit Hits der 60er und 70er Jahre den "Gentleman of Music": Neil Diamond und Tom Jones. Mit diesem Sound begann auch der zweite Teil des Konzerts und dem "Spirit of 69" einem Medley bekannter Oldies. Solisten sind Glanz- und Höhepunkte eines Konzerts. Mit der gefühlvollen "Ballade" von Pavel Stanek zeigte Solistin Melanie Basler auf ihrer Trompete viel musikalischen Ausdruck. "Bugs Bunny and Friends", ein Medley bekannter TV-Melodien schloss sich an. Mitreißend dann auch die drei Trompetensolistinnen Melanie Basler, Tanja Dörflinger und Sandra Preiser mit dem flotten Werk " 3 Tops". Mit dem traditionellen Marsch "Adlerflug" von H. L. Blankenburg verabschiedete sich der Musikverein Untermettingen von seinen Gästen. Doch ohne Zugaben durften die Musiker die Bühne nicht verlassen. Vor dem Konzert zeigte der Nachwuchs, das Jugendorchester " Lät's Fätz" unter Leitung von Ulf Kühner sein Können.