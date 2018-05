Ühlingen-Birkendorf Jahreskonzert der Trachetnkapelle Brenden weckt viele Erinnerungen

Beim letzten Jahreskonzert der Trachtenkapelle Brenden unter der Leitung von Dirigent Dietmar Würth zeigen die Musiker alle Facetten der Blasmusik.

Mit ihrem Jahreskonzert unter dem Motto „Weißt du noch“ hatte die Trachtenkapelle Brenden gepunktet und ließ Erinnerungen an die Kinder- und Jugendzeit der Musiker längst vergangener Jahre wach werden. Doch ein Wermutstropfen war nicht zu übersehen: Es war das letzte Konzert mit Dirigent Dietmar Würth, der in den kommenden Wochen die Trachtenkapelle Brenden verlassen wird.

Dass Blasmusik nichts von ihrer Faszination verloren hat, bewiesen die zahlreich erschienen Gäste, die der Vorsitzende des Trachtenkapelle, Werner Isele herzlich willkommen hieß. Unter ihnen waren auch Bürgermeister Tobias Gantert und Ehrendirigent Adolf Isele sowie zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine. Mit dem Programm führte die Trachtenkapelle in eine Vergangenheit zurück, die vielen Musikern noch in Erinnerung ist, wie Carina Enderle, die gekonnt und informativ in jugendlichem Outfit durch das Programm führte, wusste.

Dirigent Dietmar Würth verstand es Schwung und Temperament in das Konzert zu legen und forderte von den Musikern ihr musikalisches Können heraus. In den zahlreichen vorausgegangenen Proben hatte der Dirigent einfühlsam und mit viel Herzblut die Stücke einstudiert. Somit wurde das Jahreskonzert zu einem musikalischen Leckerbissen, zu einem Höhepunkt im Jahreslauf der Trachtenkapelle Brenden, und die Blasmusikfreunde quittierten die Darbietungen mit viel Beifall. Das Programm begann mit dem Deutschen Marsch „Per aspera ad astra“, Erinnerung des Dirigenten an seinen ersten Marsch als junger Musiker. An die Polka „Kinderaugen“ erinnerten sich die seit 42 Jahren musizierenden Brendener Bernhard und Werner Isele, ihre erste Polka, die sie gespielt hatten. Die Sendung mit der Maus und der dazu gehörende Titelsong war allen bekannt. Der Soundtrack zu dem Disneyfilm „Die kleine Meerjungfrau“, melodiös und rhythmisch war eine persönliche Erinnerung von Carina Enderle. In der Melodie von „The Pink Panther“ glänzte Solist Edgar Bernauer mit seiner Posaune. Weiter auf dem Programm standen Musik aus der „Police Academy“ oder „Bonanza“ der 60er Jahre. Ein mitreißendes Medley der Gruppe „Les Humphries“ aus den 60er Jahren begeisterte ebenso wie das Medley mit Hits der amerikanischen Rockband „Bon Jovi“. Dirigent Dietmar Würth hatte sechs Jahre lang die musikalische Leitung der Trachtenkapelle inne und die Kapelle auf einen beachtlichen musikalischen Leistungsstand gebracht.

Jetzt sucht der in Stühlingen wohnende Dirigent eine neue Herausforderung und möchte sich verändern, das bedeutet, dass er bei den Brendener Musikern den Taktstock in neue Hände übergeben möchte. Vorsitzender Werner Isele bedauert zwar die Entscheidung, hat aber auch großes Verständnis für die dafür. Mit einem Geschenk und einem Bild von der Trachtenkapelle bedankte sich Isele beim scheidenden Dirigenten. Jetzt werde man auf die Suche nach einem neuen Dirigenten gehen. Mit dem Marsch „El Capitan“ nahmen die Musiker Abschied.