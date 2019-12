von Wilfried Dieckmann

Unbebaute Grundstücke innerhalb von Baugebieten stellen Gemeinden vor Herausforderungen, denn es sind dies Flächen, auf denen potenziell Wohnraum möglich wäre. Wie Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer informierte, befasste sich der Gemeinderat in der jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung mit dem Thema Bauverpflichtungen.

In Kaufverträgen von Grundstücken wurde von der Gemeinde Grafenhausen zumindest in den neueren Baugebieten eine Bauverpflichtung festgelegt. Demnach muss das erworbene Grundstück innerhalb von fünf Jahren bebaut sein. In älteren Bebauungsplänen, wie beispielsweise „In der Briese“, wurde dieser Passus jedoch nicht eingearbeitet. Hier wurden zwar alle Bauplätze verkauft, allerdings nicht alle bebaut.

Aufforderung zum zügigen Bau

Die Bauverpflichtungen, die in allen neueren Baugebieten zwingend vorgeschrieben sind, werden von der Gemeindeverwaltung Grafenhausen auch überprüft. Die betroffenen Grundstücksbesitzer werden angeschrieben und schließlich aufgefordert, zügig mit dem Bau zu beginnen. Bisher wurden nach Angaben von Bürgermeister Christian Behringer bis auf drei Bauplätze, bei denen die Frist abgelaufen ist, alle verkauften Grundstücke auch bebaut.

Zwischenzeitlich wurde jedoch mit einem Bau auf einem Grundstück angefangen, ein weiteres Bauvorhaben soll im Frühjahr begonnen werden. Von einem weiteren Eigentümer sei bisher keine Rückmeldung erfolgt, so Christian Behringer.

Gemäß der Festsetzung im Bebauungsplan muss eine Bebauung innerhalb von fünf Jahren erfolgen. Geschieht dies nicht, hat die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, jene Grundstücke zurückzukaufen.