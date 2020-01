von Werner Steinhart

Sehr gut besucht war die diesjährige Bürgerversammlung in Brenden, rund 120 Bürger hatten sich eingefunden, um Kommunalpolitik aus erster Hand zu erfahren. Für flotte Musik sorgte die Trachtenkapelle unter Leitung von Tobias Kunzelmann. Ortsvorsteher Ralf Isele gab einen Überblick über Geschaffenes und künftige Vorhaben. Dazu gehört in erster Linie der Neubau der Dorfhalle.

Neubau der Dorfhalle

Je 20.000 Euro stehen im diesjährigen und kommenden Haushalt für die Planung und Standortsuche zur Verfügung. „Es ist geplant, Gespräche mit den Bürgern zu führen, bei denen sie ihre Ideen und Vorschläge einbringen können“, betonte der Ortsvorsteher.

Ortsvorsteher dankt Ehrenamtlichen „Ich wüsste nicht, wie wir dieses schöne Ortsbild erhalten könnten, wenn wir nicht tolle Mitbürger hätten, die überall dort Hand anlegen, wo etwas erledigt werden muss“, sagte Ortsvorsteher Ralf Isele in der Bürgerversammlung. Er nahm die Gelegenheit wahr, zahlreiche Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu würdigen.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf der Neugestaltung des Friedhofs. Es werden in Zukunft größere Urnengräber zur Verfügung gestellt und zusätzlich soll ein Friedbaum auf der Nordseite gepflanzt werden, um die Möglichkeit der anonymen Bestattung zu geben. In Sachen Friedhof werden die Brendener sich mit Staufen zusammensetzen, da der Friedhof zu beiden Ortschaften gehört. Die Kosten tragen anteilsmäßig Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen.

Bürgermeister Tobias Gantert (links) und Ortsvorsteher Ralf Isele ehrte Werner Isele (Mitte), der 25 Mal Blut spendete. Nicht auf dem Bild Susanne Nicola Jäger (10 Mal). | Bild: Werner Steinhart

Saniert werden wird der Parkplatz Abzweigung Innere Höfe. Beim Beach-Volleyball-Platz sollen zwei Sitzgruppen installiert werden. „Wir haben einiges an Arbeit vor, dass unser Dorf weiterhin einen gepflegten Eindruck hinterlässt“, so Ralf Isele.

Blick auf Geleistetes

2019 wurden die Außenanlage der Dorfhalle saniert und ein Dorfputz durchgeführt. Ralf Isele informierte, dass man sich finanziell zurückhalten werde, da mit dem Neubau der Dorfhalle große finanzielle Mittel nach Brenden fließen werden. Einen Überblick über die Arbeit um Gemeinderat gab Otmar Bockstaller. Als neuer Revierleiter für Brenden und Berau stellte sich Frieder Wieland vor.

Sehr gut besucht war die diesjährige Bürgerversammlung in der Dorfhalle in Brenden und nahmen reges Interesse an der Kommunalpolitik. | Bild: Werner Steinhart

Auf die Breitbandversorgung in Brenden ging Bürgermeister Tobias Gantert ein. Internet in Brenden ist desolat, eine Lösung zur Verbesserung wäre von Berau aus möglich, ein Leerrohr nach Brenden gibt es, doch die Telekom hat abgesagt. Die Gemeinde sucht neue Lösungen.

Brenden in Zahlen: Brenden hat 369 Einwohner, davon sind 185 weiblich und 184 männlich. Das Durchschnittsalter der Brendener beträgt 48 Jahre (Gesamtgemeinde 44 Jahre) drei Geburten waren zu verzeichnen, ihnen standen vier Sterbefälle gegenüber. 20 Ehen wurden in der Gesamtgemeinde geschlossen, davon kamen keine Paare aus Brenden.

Ein Baubeginn wäre in diesem Jahr möglich, so Gantert. Auf großes Interesse stößt in Brenden auch die angedachte einjährige Sperrung des Schlüchttals von der Witznau bis Abzweigung Gutenburg im Zug der Baumaßnahmen für den Abwassersammler von Berau nach Gutenburg. „Es sind noch viele Fragen offen, aber es scheint, dass eine Komplettsperrung alternativlos ist“, so Tobias Gantert.