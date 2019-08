Der Diplom-Braumeister Konstantin Ziller und der Gastronom Daniel Frech haben gemeinsam die Brauerei „Brauschopf“ in Ühlingen-Birkendorf gegründet und bereits die ersten 600 Liter Bier gebraut. Die Bierwerkstatt, wie sie ihr Unternehmen nennen, befindet sich in einem Nebengebäude des Restaurants und Hotels „Posthorn“ in Ühlingen.

Die Eröffnung wird am Samstag, 17. August, mit einem Tag des offenen Brauschopfs gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr, ab 16 Uhr gibt es zudem Gegrilltes und Blasmusik. Ausgeschenkt werden „Rotschopf“ (Zwickelpils), „Blondschopf“ (Helles) und ein sogenanntes Craftbier, genannt „Knallschopf“ (India Pale Ale). Alle Biere werden nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut.