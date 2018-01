Ühlingen-Birkendorf In Ühlingen-Birkendorf ist der Haushalt unter Dach und Fach

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf stimmt einstimmig der Finanzplanung mit einem Gesamtvolumen von 18 Millionen Euro zu. Auf dem Programm stehen Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro. Eine der größten Investitionen ist der Breitbandausbau.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr den Haushalt 2018. Mit einem Gesamtvolumen von 18,127 Millionen Euro, 14 066 im Verwaltungs- und 4,06 Euro im Vermögenshaushalt, liegt er über dem Haushalt von 2017. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von rund vier Millionen Euro. Allein das Investitionsvolumen in Baumaßnahmen beträgt rund 3,1 Millionen Euro. Im Fokus stehen einerseits Bestandserhalt und andererseits der Ausbau der Infrastruktur. Größtes Projekt ist der Breitbandausbau für Obermettingen, Stockenhöfe und Untermettingen mit einem Investitionsvolumen von 1,44 Millionen Euro. Diesen Ausgaben stehen Fördermittel und Hausanschlussbeiträge in Höhe von 870 000 Euro gegenüber, demnach beläuft sich der Nettofinanzierungsbedarf auf 570 000 Euro.

Mit 618 000 Euro trägt der geplante Neubau eines Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage Berau wesentlich zum Investitionsvolumen des Haushalts 2018 bei. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von rund 359 000 Euro beantragt. Eine weitere Großinvestition ist die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilung Riedern a.W.-Hürrlingen und der Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Riedern, Investitionsausgaben 279 000 Euro. Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen ist die Umgestaltung des ehemaligen Kurparks in Ühlingen im Zuge der Ortskernsanierung in Höhe von 225 000 Euro bei möglichen Fördermitteln bis zu 135 000 Euro.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind die Umbaumaßnahmen Rathaus Berau mit Erweiterung des Kindergartens für 120 000 Euro und die Anlage eines „ Soccerfeldes“ auf dem Tennisplatz Berau für 50 000 Euro. 80 000 Euro sind veranschlagt für den Neubau es Gehwegs entlang der L 159 in der Ortsdurchfahrt Untermettingen, grundlegende Sanierung der Wassertretstelle in Hürrlingen für 44 000 Euro. Für die Ortskernsanierung Ühlingen sind 50 000 Euro für Planungskosten und 60 000 Euro für Zuschüsse für private Investitionen eingeplant. 30 000 Euro Planungskosten für die Sanierung der Innerortsstraße in Löhningen sind vorgesehen, wenn dann 2019 mit der Sanierung begonnen werden soll. Neben der Finanzierung der Investitionen sind auch 413 000 Euro für die ordentliche Tilgung berücksichtigt.

Finanziert werden die Investitionen durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,7 Millionen Euro, einer Rücklagenentnahme von knapp 200 000 Euro, Grundstücksverkaufserlöse von 500 000 Euro und Zuschüsse in Höhe von 1,65 Millionen Euro. Somit wird 2018 keine Kreditaufnahme erforderlich sein. Rechnungsamtsleiter Martin Blum sprach von einer „sehr soliden Finanzierung“ des Vermögenshaushalts und „der Gemeinderat hat für das Jahr 2018 ein in der Tat ambitioniertes Bauprogramm aufgelegt.“