von Dorothée Kuhlmann

Es wird wieder ein kleines „Heavy X-masle“-Festival in Grafenhausen geben. „Nachdem das ‚Heavy X-mas‘-Festival 2017 aus organisatorischen Gründen nicht mehr stattgefunden hat, fehlte für die Vereinsmitglieder des Black Forest Culture doch ein wesentlicher Teil im Vereinsjahr“, erinnerte Vereinsvorsitzender Sebastian Stiegeler.

Grafenhausen Rockig statt besinnlich klingt Weihnachten beim Heavy-Xmas-Festival in Grafenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem das letzte „Heavy X-mas“-Festival über die Bühne gegangen war, fand im vergangenen Jahr dann doch wieder ein Festival statt. Allerdings unter dem Motto „Back To The Roots“ und in bedeutend kleinerem Rahmen: Drei Bands und 100 Besucher. „Es war einfach toll und wir haben es in jeder Hinsicht genossen“, lautete der Tenor der Vereinsmitglieder. „Es war wie in den Anfängen 18 Jahre zuvor, nur, dass wir halt älter geworden sind“, sagte Sebastian Stiegeler schmunzelnd. Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 450 Euro wurde an die Sterne-Aktion übergeben.

Riedern am Wald Ritter und Gaukler statt Pommes und Cola: Mittelaltermarkt lockt am 22. und 23. Juni in Riedern am Wald Das könnte Sie auch interessieren

Auch in diesem Jahr ist wieder ein „Heavy X-masle“ geplant. Am 21. Dezember soll es in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen steigen. Vier Bands werden kommen und bis zu 200 Besucher sollen es werden. Auch in diesem Jahr soll der Erlös des Konzerts zugunsten der Stern-Aktion im Dorf gespendet werden. Ein Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahrs war die Teilnahme am Mittelaltermarkt in Riedern am Wald. „Wir haben dort die Taverne geführt und alle viel Spaß gehabt“, sagte Sebastian Stiegeler rückblickend.

Der neue Vorstand Vorsitzender Peter Jäger Stellvertretende Vorsitzender Tobias Bäumle Schriftführer Daniel Folts Beisitzer Ralf Eckardt, Christian Gantert, Christian Gänswein, Sebastian Stiegeler und Markus Thiel Kassenprüfer Sebastian Stiegeler Kassierer Andreas Probst

Beim Verein Black Forest Culture gibt es im Vorstand Veränderungen. Einer der Vereinsgründer und seit der Gründung vor sieben Jahren der Vorsitzende, Sebastian Stiegeler, stellte sich in diesem Jahr nicht wieder zur Wahl. Auch der stellvertretende Vorsitzende Markus Thiel stand für das Amt nicht wieder zur Verfügung. „Es war eine tolle Zeit und wir haben immer gut zusammen geschafft“, bedankten sich Sebastian Stiegeler und Markus Thiel bei den Vorstands- und Vereinsmitgliedern. Als Beisitzer bleiben die Beiden dem Verein allerdings weiter eng verbunden.