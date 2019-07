von Ursula Ortlieb

Fünf Personen aus der Partnerstadt Machecoul waren zu den Freilichtspielen nach Riedern gereist. Emmanuel Leduc wurde bei dieser Gelegenheit vom Freundeskreis Machecoul-Ühlingen-Birkendorf auf dem Theaterschiff im Klostergarten für seinen 60. Aufenthalt in Ühlingen-Birkendorf geehrt.

Von der Aufführung „Zwischen den Welten“ war die Familie begeistert. „Wir sind sehr glücklich, dass wir das miterleben konnten“, so Emmanuel Leduc. Als langjähriger Präsident des französischen Partnerschaftskomiteés besucht er seit 1981 die Gemeinde und pflegt regelmäßig die Kontakte. Mit Hansgerd Blatter verband ihn eine treue Freundschaft bis zu dessen frühen Tod.

Der Vorsitzende des Partnerschaftskomiteés, Max Gromann und Siggi Tross-Währy, überreichten dem Ehepaar Leduc als Dank und Anerkennung für die treue Verbundenheit im Sinne der deutsch-französischen Partnerschaft eine kleine handbemalte Wanduhr vom Kloster Riedern und das Buch „Die Amerikafahrt“ von Heinrich-Ernst Kromer, auf dem das Theaterstück basiert.

Sohn Max verstand die Mundarttexte, da er schon mehrere Monate in der Gemeinde gelebt hatte. Seine Mutter Geneviève bewunderte die Theatergemeinschaft. „Ich habe hier so eine große ortsübergreifende Gemeinschaft noch nie erlebt. Das finde ich sehr schön“, so die Französin, die bedauerte, dass sie beim Luddi-Konzert „Retour de France“ nicht mehr dabei sein kann.