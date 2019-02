von Werner Steinhart

„Die Platzsituation im Ühlinger Feuerwehrgerätehaus ist schwierig.“ Dies unterstrich Abteilungs-Kommandant Michael Gampp in der Hauptversammlung. Das Gerätehaus, 1987 erbaut, beherbergt seit fünf Jahren auch die Rettungswache des Roten Kreuzes (DRK). Somit mussten insbesondere die Lagerbestände ins gemeindeeigene Nebengebäude ausgelagert werden. Dies werde aber in naher Zukunft zu einem anderen Zweck umgebaut werden.

Rotes Kreuz hält sich bedeckt

Bürgermeister Tobias Gantert sieht die Problematik. So hatte die Gemeinde sich zwar für eine DRK-Rettungswache in Ühlingen eingesetzt, die seit 2014 zunächst für eine zweijährige Probezeit im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet wurde. Nach der Erprobungsphase sieht ein Gutachten vor, dass die Rettungswache in Ühlingen Bestand habe.

Allerdings, so Gantert, habe die DRK-Geschäftsführung aktuell keine Lösung, auch nicht für einen Neubau. Eventuell könne für einen Lagerraum auch ein Anbau an das Gerätehaus möglich sein, erklärte Tobias Gantert. Er wies auch darauf hin, dass das angrenzende gemeindeeigene Gebäude bis 2021 umgebaut werden soll. Eines stehe fest, so der Rathauschef: „Ziel muss es sein, das Gebäude wieder für die Feuerwehr freizubekommen.“

Ein Jahr mit wenig Einsätzen

In seinem Rückblick sprach Michael Gampp von einem eher ruhigen Jahr mit 17 Einsätzen – zehn technische Hilfeleistungen und sieben Brandfälle. Den Kindergartenkindern wurde die Arbeit der Feuerwehr vorgestellt. Die Pflege des Rastplatzes Donnerberghütte ist ebenso eine Aufgabe der Abteilung Ühlingen, dazu wird im Sommer die Bevölkerung zu einem Grillfest eingeladen. Sechs Altpapiersammlungen wurden durchgeführt und ein Ausflug nach München stand auf dem Jahresprogramm.

Kameraden mit großem Eangement

Michael Gampp bedankte sich bei allen Feuerwehrmitgliedern für die stetige Einsatzbereitschaft, die Probenarbeit und die Teilnahme an Lehrgängen. Dank galt auch den zahlreichen Ausbildern der Jugendfeuerwehr. Dem Dank schloss sich Gesamtkommandant Oliver Kraus an und lud zur Hauptversammlung auf 16. März ein. Das Löschfahrzeug der Ühlinger Wehr ist 25 Jahre alt und somit steht nach Aussage von Kraus ein neues Fahrzeug im Fokus in der näheren Zukunft.

Wahlen und Beförderungen

Wiedergewählt für weitere fünf Jahre wurden Abteilungskommandant Michael Gampp, sein Stellvertreter Klaus Müller, Schriftführer Matthias Gantert und Kassierer Stefan Gampp. Neu im Feuerwehrausschuss ist Beisitzer Stefan Ebner. Michael Gampp bedankte sich bei den Kameraden für das Vertrauen. Bürgermeister Tobias Gantert beförderte Martin Güntert, Simon Güntert, Jürgen Maier Marc Stengel, Christian Zimmermann und Jannik Schäuble in den nächst höheren Dienstgrad.