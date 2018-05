Kreis Waldshut Ich mache den Feinschliff, sagt Theater-Regisseurin Corinna Vogt über die Stücke des Vereins Zeitschleuse

Auf einen Kaffee mit... Corinna Vogt. Sie ist Vorsitzende des Theatervereins Zeitschleuse. Sie spricht über das aktuelle Stück „Fremde Begegnung“ der Kindergruppe Freudekids und ihre Regiearbeit.

Frau Vogt, die Freudekids haben mit dem Stück „Fremde Begegnung“ und ihrer Botschaft für Toleranz Erfolg. Wie hat alles angefangen?

Zur 1200-Jahrfeier gab es 2016 in Ühlingen-Birkendorf ein Freilichttheater. Die 16 Kinder, die damals mitgespielt hatten, wollten weitermachen. Mich brauchte man nicht zweimal fragen und so entstanden die Freudekids. Mittlerweile sind es 38 Kids, 23 davon spielen bei „Fremde Begegnung“ mit.

Wie kamen Sie auf das Thema?

Ich wollte mich schon lange kreativ in die Flüchtlingsarbeit einbringen. Da ich mein Herz ans Theater verloren habe, wollte ich Geflüchtete in diesem Bereich betreuen.

Wie entstand das Stück dazu?

Ich habe meine Mutter, die Theaterstückautorin Erika Buhr, angesprochen. Sie schrieb das Grundkonzept. Ich habe die Erlebnisse der Geflüchteten eingabaut.

Wie haben die Geflüchteten reagiert?

Es haben sich gleich zwei gemeldet. Wir konnten die 13-jährige Roxash und den siebenjährigen Jasar gewinnen. Sie erzählen von ihrer gefährlichen Reise und dem Leid, das sie erlebt haben. Sechs Stunden von Roxashs Erzählungen habe ich dann auf eine Szene von etwa acht Minuten kondensiert. Die Mutter von Jasar hilft mir seitdem bei der Arbeit mit den Kindern. Sie ist syrische Musiklehrerin und studiert jetzt unter anderem mit den Kindern arabische Lieder ein, die wir auch ins Stück integriert haben.

Wie kann Theater zur Integration beitragen?

Jeder auf der Bühne ist wichtig. Wir spielen gemeinsam. Dadurch lernen sich die Akteure kennen und wachsen als eine Gemeinschaft zusammen. Die Kids bringen sich total ein und sind voller Tatendrang. Man spürt die Freude und den Zusammenhalt. Bewusstsein entsteht, dass wir alle voneinander nur lernen können und uns wunderbar ergänzen und unterm Strich alle gleich sind.

Welche Herausforderungen gibt es beim Theater mit Kindern?

Es spielen Kinder von fünf bis 17 mit. Einige verstehen noch nicht, was Krieg ist. Und natürlich ist es auch eine Herausforderung, den Kindern die nötige Disziplin beizubringen, die wir beim Theaterspielen brauchen, besonders bei einem ernsten Stück wie „Fremde Begegnung“.

Wie geht es mit dem Stück weiter?

Wir wurden von etlichen Gemeinden eingeladen. Insgesamt haben wir neun Einladungen für Aufführungen angenommen. Mehr geht derzeit einfach nicht. Der logistische Aufwand ist hoch und 2019 steht das nächste Freilichttheater „Zwischen den Welten“ in unserer Gemeinde an. Nach den kommenden drei Aufführungen wollen wir die Spielzeit schweren Herzens beenden. Das Fernsehen hat sich vor Kurzen bei mir angemeldet und Interesse an „Fremde Begegnung“ und unserer Vereinsarbeit gezeigt – mal sehen. Der Deutsche Theaterverband hat uns auch eingeladen, das Stück einzuschicken. Sie sehen, wir sind für alles offen, allein schon aufgrund der Liebe zum Theater.

Wie reagieren die Eltern?

Alle Eltern sind extrem stolz, manche haben aber auch Angst, dass es ihren Kindern vielleicht zu viel wird. Man muss da die Balance halten.

Und die Kinder?

Alle Kids blühen beim Spiel auf. Manche Kids sind für die Bühne geboren, manche kommen zu uns unter der Voraussetzung, keinen Text sprechen zu wollen – nur auf der Bühne zu spielen. Später wollen sie dann unbedingt große Sprechrollen. Man merkt, wie das Selbstbewusstsein wächst. Die Augen strahlen dankbar, das ist für mich ein großer Lohn.

Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet?

Wir haben schon im Vorhinein mit Gemeinden geredet, um die Botschaft nach außen zu tragen. Dass es gut wird und die Botschaft ins Herz geht, soviel Selbstbewusstsein hatte ich. Mir war es wichtig, dass das Stück authentisch ist. Dass es so ein Selbstläufer wird und wir nicht mehr nachkommen, damit hat niemand gerechnet.

Wie sind Sie zum Theater gekommen?

Ich habe in der 5. Klasse im Kolleg St. Blasien mit Theaterspielen angefangen. In Freiburg auf der Schule und auf der Freilichtbühne Klausenhof habe ich dann komplett mein Herz ans Theater verloren. Schließlich habe ich die Projektleitung für das Freilichttheater zur 1200-Jahrfeier übernommen. Danach wollten sehr viele unbedingt weiter machen mit Theater spielen. So hat sich eine Gruppe aus „Im Wind der Zeit“ sofort mit der Organisation und den Recherchen für das neue Freilicht-Theaterprojekt „Zwischen den Welten“ beschäftigt, hierfür haben wir den Theaterverein Zeitschleuse gegründet.

Was ist wichtig bei der Regie?

Man muss einen Blick fürs fertige Ganze haben. Man beginnt – wie beim Stricken eines Pullovers – bei der ersten Masche und arbeitet sich Stück für Stück zum Ergebnis voran.

Was muss man mitbringen?

Man muss diszipliniert sein, aber gleichzeitig spontan, um neue Ideen umsetzen zu können. Man muss sich in den Zuschauer versetzen können, damit der rote Faden nicht verloren geht.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihrer Mutter?

Das ist super! Sie ist 85, aber nicht wie eine 85-Jährige. Es ist toll, wenn man so eng zusammenarbeitet, weil man sehr flexibel ist in der Umsetzung. Meine Mama kann wunderbar mit Worten umgehen. Wir haben dieselbe Wellenlänge.

Sind Sie auch mal nicht einer Meinung?

Selten. Und wenn, dann können wir das besprechen. Wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Ich war schon immer extrem stolz auf meine Mama.

Schreiben Sie selbst auch?

Ja, ich habe verschiedene Zwischenparts bei „Fremde Begegnung“ geschrieben. Auch beim Freilichttheater schreibe ich gelegentlich Übergänge. Die Autorin ist aber meine Mama. Ich mache den Feinschliff. Ein ganzes Stück habe ich noch nicht geschrieben, dafür fehlt mir im Moment einfach die Zeit.

Wie bringt man Job, Theater und Familie unter einen Hut?

Mein Mann ist sehr verständnisvoll und unterstützt mich in den Projekten. Anders würde das nicht funktionieren. Es ist sehr viel Zeit, die ich mit großer Freude in unseren Theaterverein und besonders auch in die Jugendarbeit investiere.