von Werner Steinhart

Horst Wiedner feiert am heutigen Montag in Berau seinen 80. Geburtstag. Das Licht der Welt erblickte er am 16. März 1940 in Schlesien und bereits mit sechs Jahren musste er zusammen mit seiner Mutter und Schwester seine Heimat verlassen, sein Vater war 1945 im Krieg gefallen. Nach einer Odysee durch drei Lager kam er 1946 nach Berau, wo er die Volksschule besuchte und anschließend eine Lehre als Elektroinstallateur in Gurtweil absolvierte. Nach mehreren Arbeitsstellen begann er 1965 beim Schluchseewerk Häusern, wo er bis zu seiner Zurruhesetzung 2000 blieb. Am 14. Juni 1960 heiratete er seine Frau Rosmarie, geborene Kern aus Riedern a.W. 1969 baute er sein Eigenheim in Berau. Aus der Ehe gingen neun Kinder, darunter zweimal Zwillinge hervor.

Kroatien als Ferienziel

Neben den Kindern und ihren Familien gratulieren auch die 24 Enkel und 17 Urenkel. Radfahren mit seinem E- Bike in der näheren Umgebung gehört ebenso zu seinen Freizeitbeschäftigungen wie Spaziergänge rund um Berau und auf Reisen gehen. So fährt er zusammen mit seiner Frau, anfangs auch mit den Kindern seit fast 40 Jahren Jahren regelmäßig zweimal im Jahr nach Kroatien auf die Insel Rab, früher mit dem Wohnwagen, heute mieten sich die Wiedners ein Ferienhäuschen. Inzwischen wurde er auf Rab für 60 maligen Besuch geehrt. Auch sieht man Horst Wiedner bei allen Veranstaltungen des Berauer Seniorenwerks und bei Festen der Vereine.