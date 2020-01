von Christiane Seifried

Neben den Jahresberichten standen in der Hauptversammlung des Musikvereins Grafenhausen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Aufgrund ihres langjährigen Engagements für den Verein wurden die Musiker Alfons Gatti, Konrad Schlegel und Ottmar Strittmatter zu Ehrenmitgliedern und der scheidende musikalische Leiter Georg Seidler zum Ehrendirigenten ernannt.

Länger als ein halbes Jahrhundert

Die meisten Geehrten halten dem Musikverein Grafenhausen bereits länger als ein halbes Jahrhundert die Treue. Vereinsvorsitzende Gloria Gänswein übernahm die ehrenvolle Aufgabe, den verdienten Musikerkameraden ihre Ernennungsurkunden zu überreichen. Alfons Gatti, der seit Januar 1963 dem Musikverein Grafenhausen angehört, spielte in der Trachtenkapelle den B-Bass. Vom Bund Deutscher Blasmusikverbände erhielt er 1988 die Silberne für 25-jährige und 2002 die goldene Ehrennadel für 40-jährige aktive Tätigkeit. Die große goldene Ehrennadel für 50-jähriges aktives Musizieren bekam er 2012 überreicht. „Alfons Gatti war nicht nur mit dem Bass eine zuverlässige Stütze, sondern hat dem Musikverein Grafenhausen schon bei unzähligen kleinen und großen Festveranstaltungen seine Erfahrung und Unterstützung zur Verfügung gestellt“, lobte Gloria Gänswein den Musiker. Als aktiver Musiker spielte Ottmar Strittmatter, der dem Musikverein Grafenhausen seit Januar 1974 angehört, in der Trachtenkapelle den Bariton. Vom Bund Deutscher Blasmusikverbände erhielt er 1999 die Silberne für 25-jährige und 2013 die goldene Ehrennadel für 40-jährige aktive Tätigkeit.

Konrad Schlegel seit Januar 1948 dabei

Die längste Zeit, nämlich seit Januar 1948, hält Konrad Schlegel dem Musikverein Grafenhausen die Treue, in dem er als aktiver Musiker in der Trachtenkapelle das B-Horn spielte. Vom Bund Deutscher Blasmusikverbände erhielt er 1977 die Silberne für 25-jährige, 1988 die Goldene für 40-jährige und 1999 die Große Goldene Ehrennadel für 50-jährige aktive Tätigkeit. 2007 wurde ihm die Ehrennadel in Gold für 60-jährige Aktivität verliehen. 2013 und im Rahmen des Jubiläumsfestbanketts bekam der treue Musiker die Sonderehrennadel für langjährige Mitgliedschaft überreicht. 2018 erhielt er vom Bund Deutscher Blasmusikverbände die Ehrennadel in Gold mit Kranz, Diamant und Jahreszahl für 70-jährige aktive Tätigkeit. Seit deren Gründung spielte Konrad Schlegel noch zusätzlich bei der Seniorenkapelle des Blasmusikverbandes Hochschwarzwald mit. „Aufgrund seines vorbildlichen Engagements ernennen wir ihn heute zum Ehrenmitglied“, hob die Vorsitzende hervor.

Scheidender Dirigent der Trachtenkapelle

Georg Seidler, scheidender Dirigent der Trachtenkapelle, gehört seit dem 15. September 1969 dem Musikverein Grafenhausen an und ist Inhaber der C3-Ausbildung zum Dirigenten. Neben der Klarinette spielt er in der Trachtenkapelle auch die Posaune oder das Tenorhorn. Von August 1986 bis Ende Mai 1994 war er Dirigent der damaligen Jugendkapelle des Musikvereins, übernahm danach die Trachtenkapelle und war schon seit 25 Jahren ihr Dirigent. Somit zeichnete er verantwortlich für den musikalischen Bereich des Vereins, bastelte so manche Stunde am musikalischen Konzept und war sich gleichzeitig auch nicht zu schade, die Jüngsten bei ihren Vorbereitungen für die Leistungsabzeichen zu unterstützen. Vom Bund Deutscher Blasmusikverbände erhielt Georg Seidler 1994 die Silberne für 25-jährige, 2009 die Goldene für 40-jährige und 2019 die große goldene Ehrennadel für 50-jährige aktive Tätigkeit.