von Dorothée Kuhlmann

„Sag mir wie viel Sternlein stehen“. Das konnte Hartmut Rosa den vielen Sternenguckern, die zum Hagehus gekommen waren, zwar nicht sagen, doch wartete der leidenschaftliche Hobbyastronom mit vielen anderen interessanten Informationen über die leuchtenden Punkte am nächtlichen Himmel auf. Damit es spannend wird, muss man eigentlich gar nicht weit schauen. Die Planeten unseres eigenen Sonnensystems haben einige Eigenarten zu bieten. Die hell leuchtende Venus hat einen hohen Kohlendioxidgehalt in ihrer Atmosphäre und ist sehr heiß – Aussichten auf den Klimawandel. Der Mond des Mars wird wohl irgendwann in ferner Zukunft auf seinen Planeten stürzen, da seine Zentrifugalkraft etwas geringer ist als die Anziehungskraft von Mars. Oder Jupiter mit seinen inzwischen 50 entdeckten Monden und Gaswolken ist auch immer noch gut für neue Entdeckungen.

Zur Person Hartmut Rosa ist in Grafenhausen zu Hause. 1965 wurde er in Lörrach geboren und war Schüler des Waldshuter Hochrhein-Gymnasiums. Er ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt, Mitherausgeber der Zeitschrift Time & Society sowie Autor mehrerer Bücher.

Immer wieder spannend zu realisieren, ist, dass im Universum große Entfernungen herrschen. Hartmut Rosa verstand es, an Hand von Vergleichen diese unvorstellbar großen Dimensionen zu veranschaulichen. „Unser eigenes Sonnensystem könnten wir immerhin in einigen Monaten durchreisen, vorausgesetzt wir flögen mit Lichtgeschwindigkeit.“ Mit den Reisen zu fernen Galaxien sei das dann schon richtig schwierig. Lästiger weise seien Sterne und Galaxien nicht gleichmäßig im Raum verteilt. Zwischen den Galaxien liegen gewaltige Entfernungen mit nichts, nun ja, zumindest keine Sterne oder Planeten. Die nächste Galaxie zur Milchstraße, der Andromedanebel, sei 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Angesichts solcher Dimensionen erscheinen Reisen zu fernen Galaxien wohl eher nicht realistisch.

Die schwarzen Löcher

Allerdings gibt es da ja noch die schwarzen Löcher. „Diese Phänomene saugen alles ein, was in ihre Nähe kommt“, erläuterte Hartmut Rosa. Was sie genau sind, weiß die Wissenschaft bis heute nicht. Allerdings könnten möglicherweise auch Zeitreisen damit möglich sein. „Je nachdem von welcher Seite man hineinfliegt, könne man in die Zukunft oder in die Vergangenheit gelangen“, meine Hartmut Rosa schmunzelnd, und die Augen der ganz jungen Besucher leuchteten.

Lebewesen aus Sternenstaub

Was aber wohl feststehe, sei, dass alle Lebewesen aus Sternenstaub bestehen, so Hartmut Rosa. Bei der Explosion einer Supernova entstehen alle Elemente und werden in das Universum hinausgeschleudert. Auch die Elemente, aus denen Menschen bestehen, seien auf diese Weise entstanden. „So kann man schon sagen, wir sind Kinder der Sterne“, so Hartmut Rosa.

Private Sternwarte

Nach dem Vortrag im Grafenhausener Hagehus wanderten die Sternengucker ausgerüstet mit Fackeln zu der kleinen privaten Sternwarte auf dem Anwesen der Familie Rosa. Dort konnten sie bei fast optimalen Bedingungen entweder durch das Teleskop sich die Himmelskörper genauer anschauen, oder unter den Erklärungen von Hartmut Rosa den Sternenhimmel auch mal mit bloßem Auge erkunden. „Der Blick in den Sternenhimmel ist immer auch ein Blick in die Vergangenheit“, stellte Hartmut Rosa dabei heraus. Ob man den Sternenhimmel einfach nur um seiner selbst willen betrachtet oder aber mit Wissensdurst. Die Lichter, die nach tausenden oder Millionen von Jahren die Erde erreichen, haben in der Vergangenheit, tun es gegenwärtig und werden auch in Zukunft die Phantasie beflügeln.