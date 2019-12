von Wilfried Dieckmann

Eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung ist in Deutschland zu einer Selbstverständlichkeit geworden und kann durchaus als das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft bezeichnet werden. Käme es aber zu Versorgungsausfällen, würde dies zu weitreichenden Störungen nicht nur in den privaten Haushalten, sondern auch in allen Infrastrukturen führen. Problematisch wird es bereits bei kurzfristigen Stromausfällen von einigen Stunden.

Welche weitreichenden Folgen längere Stromausfälle in Grafenhausen haben könnten, haben Stefan Schlachter vom Energiedienst aus Rheinfelden und Raphael Hering von der „RBS wave GmbH“, ein Unternehmen der EnBW (Energie Baden-Württemberg) aus Ettlingen untersucht und dem Gemeinderat vorgestellt.

Eine derartige Krisensituation sei nach den Worten der Experten mit normalen Betriebsabläufen nicht mehr beherrschbar. Für eine ganzheitliche Bewältigung von Stromausfällen wäre ein funktionsfähiges Krisenmanagement unabdingbar.

Somit sollten auch in Grafenhausen entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Partnern anvisiert werden. Ein technisches Versorgungskonzept sei nötig, um bei großflächigen Stromausfällen eine Mindesthandlungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten.

Nahwärmenetz bei Stromausfall nicht funktionsfähig

Wie Bürgermeister Christian Behringer informierte, wurden für die Untersuchungen alle relevanten Mitarbeiter der Gemeinde, wie beispielsweise des Bauhofs oder der Feuerwehr sowie die Hausmeister, mit einbezogen. Gemäß dem vorgestellten Expertenbericht sei in Absprache mit der Gemeinde Grafenhausen keine flächendeckende Notstrom-Versorgung für Blackouts vorgesehen.

Bei den Untersuchungen näher betrachtet wurden das Feuerwehrgerätehaus inklusive Bauhofgebäude, die Schwarzwaldhalle mit der Schlüchttal-Schule sowie die Heizzentralen der Nahwärmeversorgung.

Das vorhandene Nahwärmenetz der Gemeinde Grafenhausen ist derzeit bei Stromausfall nicht funktionstüchtig, der Betrieb soll jedoch nach Vorgabe der Verwaltung weiterhin gewährleistet werden können.

Auch sollte der derzeit errichtete Neubau der Spitzenlast-Heizzentrale neben dem Feuerwehrgerätehaus in die Ersatzstromversorgung der Feuerwehr integriert werden, da die bestehende Heizzentrale neben der Schlüchttal-Schule und die Ölkessel in der Schule bei Stromausfall nicht zu betreiben sind.

Feuerwehrgerätehaus als Krisenstab-Zentrale

Gemäß den Empfehlungen der Experten sollte der Krisenstab der Verwaltung bei langfristigen und großflächigen Stromausfällen im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet werden. Um bei kurzfristigen Stromausfällen den Betrieb der Verwaltung weiterhin zu ermöglichen, könnte jedoch eine Einspeisestelle sinnvoll sein.

Auch sollten auf einem Datenträger alle relevanten Notfall-Planungen gespeichert werden, die bei Bedarf für die Krisenarbeit ins Gerätehaus transportiert werden könnten.

Schwarzwaldhalle als Notunterkunft

Die Schwarzwaldhalle müsse bei längeren Stromausfällen handlungsfähig sein, da diese im Krisenfall als Notunterkunft für die Bevölkerung dienen soll. In der Halle könnten bis zu 115 Personen längerfristig versorgt werden. Zur Wärmeversorgung wird die Installation einer eigenen Wärmeübergabestation in der Halle empfohlen. Diese würde die Wärmeversorgung ermöglichen, wenn die Schlüchttal-Schule bei einem Stromausfall nicht funktionstüchtig wäre.