von Werner Steinhart

Letztmalig in alter Besetzung tagte am Montagabend der Gemeinderat von Ühlingen-Birkendorf. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 22. Juli werden die ausscheidenden Gemeinderäte verabschiedet und das neugewählte Gremium in sein Amt eingeführt. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung die Straßensanierungsarbeiten auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Riedern a.W. und Berau.

Auf der Ortsverbindungsstraße sind bereits seit geraumer Zeit auf Berauer Seite zwei Randbereiche mit rund 45 und 35 Meter Länge abgerutscht. Dies soll nun saniert werden. Geplant ist, den Randbereich bis auf den tragfähigen Untergrund auszukoffern, den Höhenunterschied mit Gabionen auszugleichen und darauf einen Kopfbalken aus Beton einzubauen. Die Arbeiten sollen in der zweiten Hälfte der Sommerferien ausgeführt werden.

Auf eine Gesamtlänge von rund 80 Meter hat sich die Ortsverbindungsstraße zwischen Riedern a.W. und Berau auf Berauer Seite abgesenkt. | Bild: Gemeinde

Die Straße soll dann für den Verkehr größtenteils halbseitig gesperrt und mit Ampel geregelt werden. Für den abschließenden Deckeneinbau wird die Straße komplett gesperrt. Für Straßensanierungen in der Gemeinde sind aktuell 251 000 Euro im Haushalt vorhanden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten in seiner Sitzung an die Firma Staller aus Grafenhausen zu einer Angebotssumme von 136 289 Euro.

Neue Geschwindigkeitsmessanlage

Zugestimmt wurde zur Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage sowie einer Geschwindigkeitsanzeige. Das gemeindeeigene Geschwindigkeitsmessgerät stammt aus dem Jahre 2006 und ist inzwischen in die Jahre gekommen. Beschafft wurde inzwischen eine neue Geschwindigkeitsmessanlage sowie eine Geschwindigkeitswarnanlage. Während die Warnanlage die gemessene Geschwindigkeit anzeigt und mit einem lachenden oder traurigen Smily dokumentiert, kann die Geschwindigkeitsmessanlage sowohl messen als auch aufzeichnen. Beide Anlagen wurden zu einem Gesamtpreis von 5457 Euro erworben.