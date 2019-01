von Werner Steinhart

Der Wunsch nach weiteren Bauplätzen könnte in Riedern am Wald bald Realität werden. Am Rathausweg ist der letzte Bauplatz verkauft. Jetzt hat die Gemeinde eine Fläche von vier Hektar im Gewann „Hummelberg“ erworben und ein Büro für die Überplanung beauftragt. Dafür stehen 20 000 Euro bereit. Eine erfreuliche Nachricht von Ortsvorsteher Albert Baumeister in der gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthaus „Kreuz“.

Nach Riedern fließt viel Geld

„Mit der Entwicklung in unserem Ortsteil können wir sehr zufrieden sein“, betonte der Ortsvorsteher. Allein für die Sanierung des Eingangsbereichs des Kindergartens wurden 35 000 Euro ausgegeben.

20 000 Euro wurden für die Fenster Nordseite und Lehrerwohnung bereitgestellt. Der Kindergarten erhielt noch einen Rutsche-Turm für 5500 Euro und für 10 000 Euro wurden neue Tore an Schlachtraum, Mosterei und Feuerwehrgerätehaus eingebaut.

Bürgermeister hat viele Pläne

Bürgermeister Tobias Gantert gab einen Überblick über den Haushalt 2019. „Wir haben eine hervorragende Ausgangsposition“, so der Rathauschef, auch wenn die geplanten Maßnahmen eine Kreditaufnahme von einer Million Euro nötig machen. In Untermettingen geht der Breitbandausbau weiter (1,2 Millionen).

In Ühlingen die Ortskernsanierung mit 1,4 Millionen Euro und in Löhningen die Ortsdurchfahrt mit rund einer Million Euro. Ein besonderes Augenmerk liegt auf einer ortsnahen Kinderbetreuung, was eine personelle Aufstockung der Kindergärten bedeutet. 1,2 Millionen Euro gibt die Gemeinde dafür aus, lediglich zehn Prozent sind durch Elternbeiträge abgedeckt.

Ein großes Anliegen des Rathaus­chefs ist auch die Nachbarschaftshilfe, dazu fanden Nachbarschaftsgespräche statt. Auf der Agenda für 2019 in Berau stehen vor allem die Wegesanierung in der Muckwiese mit 70 000 Euro und Arbeiten auf dem Friedhof für 15 000 Euro.

Ortsversteher dankt für viel Einsatz

Ortsvorsteher Albert Baumeister bedankte sich bei allen, die sich für den Ort eingesetzt hatten, insbesondere auch bei den Kameraden der Feuerwehr, die mit dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses gefordert waren.

Ortschaftsrat Bruno Gromann nahm die Gelegenheit wahr, Albert Baumeister für seinen Einsatz zu danken. Abschließend wurde Florian Böhler für zehnmaliges Blutspenden ausgezeichnet und für die Betreuung der Mosterei seit inzwischen über 30 Jahren wurden Rudolf und Helene Kromer geehrt.